Zelenski, replică dură pentru premierul Slovaciei: "Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă". Fico: "Să analizăm și interesele altor țări" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 22:07
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul Slovaciei Robert Fico FOTO Captură video X/Nexta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 5 septembrie, că Ucraina va continua să răspundă atacurilor rusești asupra instalațiilor sale energetice, în ciuda criticilor din partea Slovaciei și Ungariei, care au suferit întreruperi ale aprovizionării cu petrol rusesc ca urmare a acestui fapt, scrie Reuters.

Zelenski a vorbit după ce a avut primele sale discuții la nivel înalt cu prim-ministrul slovac Robert Fico - cu care a avut conflicte în trecut cu privire la aprovizionarea cu energie a Rusiei - în orașul ucrainean Ujhorod, lângă granița cu Slovacia.

Slovacia, împreună cu Ungaria, a continuat să cumpere gaze și petrol rusesc chiar dacă alte țări ale Uniunii Europene au rupt legăturile după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. UE investește în mai multe rute energetice. Însă Slovacia și Ungaria spun că rutele alternative se confruntă cu blocaje și sunt mai scumpe.

Livrările de petrol către ambele țări au fost întrerupte în ultimele săptămâni din cauza atacurilor ucrainene asupra conductei Drujba, care merge din Rusia prin Ucraina înainte de a ajunge în Slovacia.

„Ucraina răspunde atacurilor Rusiei asupra instalațiilor noastre energetice și va continua să facă acest lucru”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă comună cu Fico, referindu-se la anii de atacuri rusești asupra centralelor electrice ucrainene și a altor infrastructuri energetice.

„Dar ne dorim cu adevărat ca acest război să se termine. Cu toate acestea, nimeni nu va sta pur și simplu în întuneric și nu-l va tolera.”

Fico a spus că atacurile militare asupra unor ținte „legitime” dăunează Slovaciei.

„Ar trebui să analizăm și interesele altor țări care fac parte din rețeaua energetică internațională”, a spus Fico.

Zelenski a mai spus că Kievul a rămas deschis să furnizeze Slovaciei petrol și gaze, cu excepția cazului în care acestea provin din Rusia.

Fico a criticat Ucraina pentru că nu a prelungit tranzitul gazelor rusești după expirarea contractului Kievului cu Rusia la sfârșitul anului 2024. Grupul energetic rus Gazprom și-a redirecționat ulterior aprovizionarea, pe care o livrează către Slovacia în baza unui acord pe termen lung.

Fico s-a opus, de asemenea, vehement unui plan al UE aflat în discuție pentru eliminarea treptată a importurilor de energie rusești și a amânat temporar ultimul pachet de sancțiuni al blocului împotriva Rusiei pentru a cere garanții împotriva daunelor pe care Slovacia le-ar putea suferi din cauza întreruperii alimentării.

Președintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor europeni că Europa trebuie să înceteze să cumpere petrol rusesc, despre care spune că ajută Moscova să finanțeze războiul său împotriva Ucrainei.

Fico a declarat vineri că, în ciuda diferențelor de opinie, există o gamă largă de cooperare, inclusiv în domeniul energiei. El a spus că speră că Ucraina va găsi garanții de securitate și s-a oferit să împărtășească experiența Slovaciei pentru a ajuta Ucraina în discuțiile de aderare la Uniunea Europeană.

„Relații bune de vecinătate prietenoasă, pace justă, un armistițiu cât mai rapid posibil și o perspectivă europeană sunt cele patru lucruri pe care ni le dorim... în ciuda faptului că avem opinii diferite cu privire la unele probleme”, a spus Fico.

