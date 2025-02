Zelenski a respins din nou acordul pentru pământuri rare propus de Trump: "Nu am de gând să îndatorez zece generații de ucraineni" VIDEO

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a refuzat din nou propunerea lui Donald Trump referitoare la minerale. Administrația americană a sugerat înființarea unui fond de 500 de miliarde de dolari, care să fie alimentat de Ucraina prin resursele sale de minerale și pământuri rare, conform celor relatate de Kyiv Independent.

Liderul de la Kiev a explicat că granturile primite de la SUA după invazia rusă nu au fost împrumuturi și nu constituie datorii, subliniind că nu are de gând să îndatoreze „zece generații de ucraineni”, relatează antena3.ro.

Negocierile privind resursele minerale continuă, în contextul în care președintele american a declarat că dorește să recupereze fondurile acordate Ucrainei în timpul administrației Biden, care au fost oferite sub formă de ajutor militar sau umanitar.

Trump a afirmat că vrea să obțină de la ucraineni „pământuri rare, petrol, orice putem să le luăm”.

Zelenski a menționat că nu recunoaște o sumă atât de mare, deoarece aceasta depășește semnificativ cele 100 de miliarde de dolari pe care SUA le-a alocat Ucrainei în timpul mandatului lui Joe Biden.

Liderul de la Kiev a mai subliniat faptul că asistența acordată țării sale nu poate fi considerată datorie, deoarece a fost oferită sub formă de granturi. De asemenea, el a evidențiat necesitatea ca Ucraina să primească garanții de securitate în cadrul unui plan de pace, subiect care nu a fost abordat până în prezent.

„Nu am de gând să semnez ceva care va fi plătit de zece generații de ucraineni”, a declarat Zelenski, adăugând că vrea, totuși, să continue dialogul cu președintele american.

