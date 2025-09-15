Volodimir Zelenski sfătuiește vecinii în contracararea dronelor lui Putin: „Armata rusă testează România” VIDEO

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit, duminică seară, despre importanța dronelor în apărarea Ucrainei împotriva invaziei ruse și a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin Alianței Nord-Atlantice în contracararea dronelor ruse, transmite DPA.

„Cele mai eficiente sancțiuni, sancțiunile care funcționează cel mai repede, sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești, la terminalele lor și în depozitele de petrol”, a declarat Zelenski într-un mesaj video, referindu-se la o serie de atacuri ucrainene cu drone asupra sectorului petrolier rusesc.

Președintele Ucrainei a spus că aceste atacuri sunt dureroase pentru Rusia și afectează negativ eforturile de război ale Moscovei. Recent, Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată la Kirishi, la 110 kilometri sud-est de Sankt Petersburg.

Zelenski: „Armata rusă testează de asemenea România”

Volodimir Zelenski a mai adăugat că Ucraina este pregătită să împărtășească și cu NATO experiența sa în contracararea atacurilor ruse cu drone, după recentele incursiuni ale acestora în spațiile aeriene ale Poloniei și României: „Suntem gata să îi antrenăm pe toți partenerii în această apărare. Oricine vede că rușii caută modalități de a extinde războiul către teritoriul Poloniei și al statelor baltice și că armata rusă testează de asemenea România”, a declarat președintele ucrainean.

Ads

Ads