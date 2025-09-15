Volodimir Zelenski sfătuiește vecinii în contracararea dronelor lui Putin: „Armata rusă testează România” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 23:47
403 citiri
Volodimir Zelenski sfătuiește vecinii în contracararea dronelor lui Putin: „Armata rusă testează România” VIDEO
Volodimir Zelenski Foto: X/@ZelenskyyUa

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit, duminică seară, despre importanța dronelor în apărarea Ucrainei împotriva invaziei ruse și a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin Alianței Nord-Atlantice în contracararea dronelor ruse, transmite DPA.

„Cele mai eficiente sancțiuni, sancțiunile care funcționează cel mai repede, sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești, la terminalele lor și în depozitele de petrol”, a declarat Zelenski într-un mesaj video, referindu-se la o serie de atacuri ucrainene cu drone asupra sectorului petrolier rusesc.

Președintele Ucrainei a spus că aceste atacuri sunt dureroase pentru Rusia și afectează negativ eforturile de război ale Moscovei. Recent, Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată la Kirishi, la 110 kilometri sud-est de Sankt Petersburg.

Zelenski: „Armata rusă testează de asemenea România”

Volodimir Zelenski a mai adăugat că Ucraina este pregătită să împărtășească și cu NATO experiența sa în contracararea atacurilor ruse cu drone, după recentele incursiuni ale acestora în spațiile aeriene ale Poloniei și României: „Suntem gata să îi antrenăm pe toți partenerii în această apărare. Oricine vede că rușii caută modalități de a extinde războiul către teritoriul Poloniei și al statelor baltice și că armata rusă testează de asemenea România”, a declarat președintele ucrainean.

Drona rusească, interceptată în spațiul aerian al României
Ambasada Rusiei a ironizat acuzațiile României privind drona: „Alt OZN. Regimul de la Kiev provoacă alte state europene într-o aventură militară periculoasă”
00:05 - Ambasada Rusiei a ironizat acuzațiile României privind drona: „Alt OZN. Regimul de la Kiev provoacă alte state europene într-o aventură militară periculoasă”
Ambasada Rusiei la București a respins acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea ambasadorului Rusiei la...
Volodimir Zelenski sfătuiește vecinii în contracararea dronelor lui Putin: „Armata rusă testează România” VIDEO
Ieri, 23:47 - Volodimir Zelenski sfătuiește vecinii în contracararea dronelor lui Putin: „Armata rusă testează România” VIDEO
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit, duminică seară, despre importanța dronelor în apărarea Ucrainei împotriva invaziei ruse și a declarat că Ucraina este pregătită să...
Traian Băsescu: „Drona rusească trebuia doborâtă. A fost o greșeală”. Cel mai mare risc pe care îl întrevede fostul președinte
Ieri, 22:51 - Traian Băsescu: „Drona rusească trebuia doborâtă. A fost o greșeală”. Cel mai mare risc pe care îl întrevede fostul președinte
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat duminică seară la incidentul cu drona din Rusia care a încălcat spațiul aerian al României, afirmând că aceasta trebuia...
Putin testează reacția NATO. Ministrul Apărării: ”Va trebui să ne obișnuim cu dronele rusești”
Ieri, 22:11 - Putin testează reacția NATO. Ministrul Apărării: ”Va trebui să ne obișnuim cu dronele rusești”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că România trebuie să se aștepte la repetarea incidentelor cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării. El consideră că...
Drona rusească intrată în spațiul aerian al României reprezintă „o violare a suveranității”. Ce a transmis MAE Rusiei prin ambasador
Ieri, 20:11 - Drona rusească intrată în spațiul aerian al României reprezintă „o violare a suveranității”. Ce a transmis MAE Rusiei prin ambasador
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică, 14 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a doua oară în doar trei zile....
Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE după ce o dronă a intrat în România. „Linia roșie” comunicată Moscovei
Ieri, 18:37 - Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE după ce o dronă a intrat în România. „Linia roșie” comunicată Moscovei
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat din nou, duminică, 14 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în urma incidentului de sâmbătă seară,...
De ce nu a fost doborâtă drona rusească: explicațiile ministrului Apărării. Date din raportul misiunii
Ieri, 17:35 - De ce nu a fost doborâtă drona rusească: explicațiile ministrului Apărării. Date din raportul misiunii
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat duminică, 14 septembrie, concluziile raportului complet privind misiunea din noaptea precedentă, atunci când o dronă rusească a pătruns în...
Reacția Bulgariei după ce o dronă rusească a intrat în România: „Am luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian”
Ieri, 16:49 - Reacția Bulgariei după ce o dronă rusească a intrat în România: „Am luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian”
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a declarat că armata bulgară a întreprins toate măsurile necesare după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian al...
Noi informații despre drona rusească interceptată în spațiul aerian al României: ”Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta”
Ieri, 15:35 - Noi informații despre drona rusească interceptată în spațiul aerian al României: ”Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta”
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a făcut publice duminică, 14 septembrie, noi precizări privind incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al...
"Rusia continuă să provoace. Aseară, a fost România". Ministrul ceh de Externe a comentat incidentul cu drona rusească din spațiul nostru aerian
Ieri, 15:20 - "Rusia continuă să provoace. Aseară, a fost România". Ministrul ceh de Externe a comentat incidentul cu drona rusească din spațiul nostru aerian
Jan Lipavský, ministrul ceh de Externe, a comentat și el incidentul cu drona rusească care a violat sâmbătă seară, 13 septembrie, spațiul aerian al României. Lipavský a subliniat...
Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”
13.09.2025 22:11 - Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit noi detalii despre incidentul de sâmbătă, 13 septembrie, după ce o dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian...
Zelenski despre drona identificată în spațiul românesc: „Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă. A operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute”
13.09.2025 20:45 - Zelenski despre drona identificată în spațiul românesc: „Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă. A operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat sâmbătă, 13 septembrie, interceptarea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și a spus că această incursiune face parte...
Alertă dublă la Tulcea: RO-Alert emis din nou după ce Ministerul Apărării a anunțat că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian al României
13.09.2025 20:30 - Alertă dublă la Tulcea: RO-Alert emis din nou după ce Ministerul Apărării a anunțat că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian al României
Autoritățile române au emis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost...
Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
13.09.2025 20:13 - Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
Forțele Aeriene Române au interceptat, sâmbătă, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Două aeronave...
UPDATE Dronă rusească în spațiul aerian al României. Avioane de vânătoare au fost trimise în recunoaștere. ”Au fost foarte aproape s-o dea jos”
13.09.2025 18:45 - UPDATE Dronă rusească în spațiul aerian al României. Avioane de vânătoare au fost trimise în recunoaștere. ”Au fost foarte aproape s-o dea jos”
Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază, 13 septembrie, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați despre posibilitatea căderii...
#razboi Ucraina, #Volodimir Zelenski, #Rusia, #drone rusesti , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Romanul de 2.800.000Euro s-a intors! Urmeaza inca o veste importanta

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ambasada Rusiei a ironizat acuzațiile României privind drona: „Alt OZN. Regimul de la Kiev provoacă alte state europene într-o aventură militară periculoasă”
  2. Volodimir Zelenski sfătuiește vecinii în contracararea dronelor lui Putin: „Armata rusă testează România” VIDEO
  3. Un videoclip dezvăluit în Congresul american arată o rachetă lovind un OZN fără a reuși să-l doboare
  4. Traian Băsescu: „Drona rusească trebuia doborâtă. A fost o greșeală”. Cel mai mare risc pe care îl întrevede fostul președinte
  5. Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis mama. Motivul halucinant: ”Nu am vrut. Pur și simplu, mi-am pierdut capul”
  6. Putin testează reacția NATO. Ministrul Apărării: ”Va trebui să ne obișnuim cu dronele rusești”
  7. Incident aviatic în Polonia: O aeronavă a derapat de pe pistă la aterizare. Pasagerii au fost evacuați VIDEO
  8. Tragedie la un spectacol aerian: Doi piloți au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni VIDEO
  9. Germanii se tem de un potențial atac al Rusiei împotriva unui stat NATO. Incidentul care a dus la creșterea îngrijorării SONDAJ
  10. Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ