Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut joi, 17 martie, o nouă discuție cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Potrivit unui mesaj postat pe Twitter de liderul de la Kiev, accentul în discuția telefonică a fost pus pe întărirea apărării în faţa invaziei ruseşti.

Continued dialogue with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Discussed the support for Ukrainians in the fight against Russian aggression, especially in the defense sphere. Emphasis was put on the continuation of peaceful dialogue. We must strengthen the anti-war coalition. #StopRussia