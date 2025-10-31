Zelenski joacă inteligent în America. Cum încearcă președintele ucrainean să câștige simpatia alegătorilor lui Trump

Trump se întâlnește din nou cu Zelenski la Casa Albă FOTO: Hepta

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pare să-și fi schimbat radical strategia de comunicare cu publicul american. Potrivit The Wall Street Journal, liderul de la Kiev încearcă acum să ajungă direct la alegătorii conservatori ai lui Donald Trump, o categorie care, până nu demult, îi era ostilă.

În primăvara anului 2022, 67% dintre votanții lui Trump aveau o părere favorabilă despre Zelenski. Până în martie 2025, această cifră se prăbușise la doar 19%. Cauzele: campaniile de dezinformare finanțate de Moscova, criticile directe ale lui Trump și greșelile de PR ale președintelui ucrainean.

Cea mai vizibilă dintre ele a fost apariția lui Zelenski, anul trecut, la un eveniment din Pennsylvania alături de susținători ai Kamalei Harris — cu doar 44 de zile înainte de alegeri și la 155 de zile după ce președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și-a riscat funcția pentru a adopta un proiect de lege de ajutor de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Gestul a fost interpretat ca o implicare nedorită în politica internă americană.

De la CNN la Newsmax

Ani la rând, echipa lui Zelenski a evitat să se adreseze alegătorilor republicani, preferând canalele liberale — CNN, MSNBC sau „60 Minutes”. În același timp, vocile conservatoare îl portretizau pe Zelenski drept un „protejat al democraților” și un „beneficiar corupt” al banilor americani.

Schimbarea a venit abia în 2024. Zelenski a început să apară în interviuri acordate unor platforme conservatoare — The Ben Shapiro Show, Special Report with Bret Baier și chiar pe Newsmax. În august, a organizat la Kiev un „mic dejun de rugăciune” după model american, cu mii de participanți din SUA, Ucraina și alte țări. Evenimentul a fost urmat de un interviu cu pastorul și jurnalistul Joel Rosenberg, difuzat pe canalul creștin Trinity Broadcasting Network.

O schimbare care dă roade

Rezultatele s-au văzut rapid. Sondajele Ukraine Freedom Project arată că, din iunie, sprijinul pentru ajutorul militar acordat Ucrainei a crescut cu 22 de puncte procentuale printre conservatorii religioși și cu 18 puncte printre republicanii practicanți. Popularitatea lui Zelenski în rândul alegătorilor lui Trump s-a dublat în ultimele șapte luni.

Motivul e simplu: 78% dintre republicanii care au o părere favorabilă despre Zelenski susțin și continuarea sprijinului militar pentru Ucraina.

La fel de important este însă tonul. Zelenski a învățat ce să spună — și, mai ales, ce să nu spună. În loc să intre în conflict deschis cu Trump, își concentrează mesajele pe amenințarea rusă. Astfel, potrivit WSJ, 64% dintre votanții republicani cred acum că Vladimir Putin este obstacolul principal în calea păcii, în timp ce doar 13% îl văd pe Zelenski drept o problemă.

Puncte câștigate în fața Rusiei

Ironia este că, fără să vrea, Putin l-a ajutat pe Zelenski. Agresivitatea Moscovei a reușit să schimbe percepția multor conservatori americani: 92% dintre alegătorii republicani care au participat la primare sunt îngrijorați de incursiunile dronelor rusești în Europa, iar 76% se tem că Rusia sau China ar putea lansa atacuri asupra SUA.

Jurnaliștii de la WSJ notează că rețeta câștigătoare pentru Zelenski e simplă: „Să continue să câștige — și să vorbească despre aceste victorii în presa conservatoare.” Doar 11% dintre alegătorii republicani cred că Ucraina învinge Rusia, dar procentul urcă la 50% atunci când li se prezintă realizările armatei ucrainene:

-35% din Flota Mării Negre a Rusiei a fost distrusă;

-27% din capacitatea de rafinare a petrolului rus a fost afectată de atacuri;

-Operațiunea „Păianjenul” a eliminat aeronave rusești în valoare de 7 miliarde de dolari, folosind drone ucrainene de doar 100.000 de dolari.

După ce aud aceste cifre, 85% dintre conservatorii americani susțin continuarea ajutorului militar.

Lecția lui Zelenski

„În dialogul cu conservatorii americani, Zelenski a descoperit ceva ce mulți politicieni americani par să fi uitat: atunci când vorbești cu oamenii care nu sunt de acord cu tine, poți găsi aliați”, scrie The Wall Street Journal.

Între timp, acasă, tonul e mai pesimist. Potrivit unui sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev, 52% dintre ucraineni cred că Statele Unite s-au săturat de război și presează Ucraina spre un „compromis nedrept”.

