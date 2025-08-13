Zelenski le-a spus lui Trump și liderilor europeni că Putin "blufează" înainte de discuțiile dintre SUA și Rusia din Alaska VIDEO

Volodimir Zelenski și liderii europeni au discutat astăzi cu Donald Trump în cadrul unei întâlniri virtuale, înainte de summitul dintre președintele american și Vladimir Putin, care va avea loc vineri, 15 august. Zelenski și liderul german Friedrich Merz au susținut și o conferință de presă despre acest apel, scrie Sky News.

Zelenski a început declarațiile mulțumindu-i cancelarului german pentru că l-a găzduit la întâlnirea de astăzi (miercuri, 13 august - n.r.) și pentru contribuția mai amplă a Germaniei la securitatea Ucrainei.

El a spus că toți liderii care s-au întâlnit miercuri și-au dorit „pace în Ucraina, pace în Europa”.

Aceștia au convenit asupra unui set de principii înainte de discuțiile lui Donald Trump cu Vladimir Putin de vineri, a explicat Zelenski și apoi a subliniat: „Ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”.

El a afirmat că Trump susține un armistițiu și garanții de securitate pentru Ucraina și a adăugat: „Rusia nu ar trebui să aibă dreptul de a-și impune veto-ul privind perspectivele Ucrainei la NATO”.

„Ar trebui să existe presiuni comune asupra Rusiei, ar trebui să existe sancțiuni și ar trebui să existe un mesaj că, dacă Rusia nu este de acord cu un armistițiu în Alaska, acest principiu ar trebui să funcționeze”, a mai spus el.

Zelenski a afirmat apoi că le-a spus lui Trump și liderilor europeni că „Putin blufează - încearcă să avanseze pe întregul front”.

„Putin blufează și spunând că nu-i pasă de sancțiuni și că acestea nu funcționează”, a spus liderul de la Kiev.

„În realitate, sancțiunile sunt foarte eficiente și dăunează economiei militare rusești.”

Zelenski a continuat spunând că „Putin nu vrea pace - vrea să ocupe țara noastră”.

El solicită sancțiuni americane și europene, spunând că acestea sunt cruciale pentru „a opri războiul lui Putin”.

Referitor la întâlnirea Trump-Putin, președintele ucrainean a adăugat: „Sperăm că tema centrală va fi un armistițiu. Președintele Statelor Unite a spus acest lucru de mai multe ori.

„Mi-a propus ca după întâlnirea din Alaska să avem contact și să discutăm toate rezultatele, dacă acestea sunt obținute, și să definim pașii viitori.”

