Zelenski și Kellogg FOTO X/@UkrReview

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în timpul unui discurs ținut la Kiev, că Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui SUA în Ucraina și Rusia, oferă o apărare aeriană mai bună pentru Ucraina decât instalațiile Patriot, scrie pravda.com.ua.

"Vreau să-i mulțumesc în mod special generalului Kellogg. Nu știam asta înainte, dar s-a dovedit că SUA au o apărare aeriană mai bună decât cea oferită de Patriot.

Se vorbește cu adevărat despre asta de fiecare dată când ești aici. Când ești la Kiev, locuitorii Kievului pot cu siguranță să doarmă puțin... Mi-ar plăcea să călătorească prin toată țara.

Sunt gata să-i acord generalului Kellogg cetățenia. Tot ce este necesar este un apartament, tot ce este necesar."

Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina și Rusia, a ajuns din nou la Kiev joi, 11 septembrie, dar nu se știe însă câte zile va sta la Kiev, a scris pravda.com.ua.

În timp ce kyivindependent.com a anunțat că scopul vizitei lui Kellogg este în prezent necunoscut, conform unei surse nedivulgate, pentru postul de televiziune Suspilne.

Vizita lui Kellogg are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra regiunilor ucrainene, inclusiv asupra capitalei. Relatările din mass-media au menționat că intrarea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a avut loc în timp ce Kellogg se afla în drum spre Ucraina.

Kellogg a vizitat anterior Kievul pe 24 august, cu ocazia celei de-a 34-a Zile a Independenței Ucrainei. Generalul în retragere este unul dintre principalii consilieri ai lui Trump în efortul de negociere a unui acord de pace între Rusia și Ucraina și a fost în contact strâns cu înalți oficiali ucraineni.

În noaptea de 12 septembrie, Rusia a atacat cu 40 de drone Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, iar apărarea aeriană a neutralizat 33 de drone inamice.

