Răgazul oferit de Trump lui Putin pentru pace în Ucraina se apropie de sfârșit. Zelenski: „Contăm pe o poziție fermă a SUA”

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 21:44
304 citiri
Răgazul oferit de Trump lui Putin pentru pace în Ucraina se apropie de sfârșit. Zelenski: „Contăm pe o poziție fermă a SUA”
Volodimir Zelenski Foto: X/@ZelenskyyUa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski reamintește că, în urmă cu două săptămâni, liderul SUA, Donald Trump, a dat Rusiei un termen de două săptămâni pentru a-și demonstra disponibilitatea la negocieri de pace reale.

Zelenski spune că toate semnalele arată că Rusia nu-și dorește pacea.

„Acum două săptămâni, la Washington, s-a spus că până în acest interval rușii trebuie să fie pregătiți pentru negocieri reale, pentru o întâlnire la nivel de lideri. Ucraina, desigur, este pregătită pentru asta. Dar singurul lucru pe care îl face Rusia este să continue să investească în război. Toate semnalele de la ei sunt exact despre asta”, a spus Zelenski în cadrul unui discurs.

Tot Zelenski mai spune că președintele rus Vladimir Putin, care a zburat în China pentru 4 zile ca să participe la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, o să încerce „iarăși să se eschiveze – acesta e sportul lui numărul unu”.

„Toată lumea a declarat că trebuie să fie oprit focul, toți au insistat că războiul trebuie să se încheie. Aceasta a fost poziția tuturor – a Chinei, am discutat despre asta cu premierul Indiei, de asemenea cu alți lideri care se află acum la summit – Turcia, Azerbaidjan, Kazahstan, aproape toți sunt pentru oprirea războiului. Astăzi există o declarație de principiu din partea Papei, îi mulțumim pentru asta. Singura care vrea război este Rusia”, acuză președintele Ucrainei.

„Contăm pe o poziție fermă a SUA”

„Contăm pe faptul că nimeni nu va tolera tergiversarea războiului, contăm pe o poziție fermă a SUA, a Europei, a țărilor din G20”, a adăugat Zelenski, potrivit pravda.com.ua.

Termenul impus de Trump

În data de 18 august, președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei întâlniri cu mai mulți lideri europeni la Casa Albă, a declarat că „într-o săptămână-două” se va ști dacă se poate ajunge la un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Apoi, pe 21 august, Donald Trump a spus că va putea evalua posibilitatea încheierii păcii în Ucraina „în decurs de două săptămâni”.

Pe 25 august, președintele SUA a declarat că Rusia „ar putea avea consecințe foarte serioase” și că va „lua măsuri decisive” dacă în următoarele două săptămâni nu se va încheia un acord privind încetarea ostilităților.

