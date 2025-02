Discuțiile privind stabilirea păcii în Ucraina s-ar putea desfășura fără statul agresat, la masa negocierilor. Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru Fox News că nimeni din Administrația Zelenski nu a fost invitat sau informat cu privire la viitoarele discuții SUA - Rusia, din Arabia Saudită.

Senior Ukrainian official tells me, Ukrainian side was “neither invited to, nor informed about” coming U.S.-Russia talks in Saudi Arabia.