Zelenski umblă la Legea Marțială. Tinerii cu vârste între 18 și 21 de ani, fără restricții de ieșire din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, 12 august, că a cerut guvernului să ridice restricțiile impuse călătoriilor în străinătate ale tinerilor ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani.

Într-o declarație, Zelenski a adăugat: „Cred că acesta este un lucru pozitiv și va ajuta un număr mare de tineri ucraineni să își mențină legăturile cu țara și să se realizeze acolo - în special în educație.”

El a precizat, însă, că interdicția de ieșire din țară va rămâne în vigoare pentru bărbații cu vârste de la 22 de ani în sus.

Potrivit legii marțiale, adoptate imediat după începerea invaziei ruse, bărbații apți să servească în armată, cu vârste între 18 și 60 de ani, au interdicție de a părăsi Ucraina.

Cei cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizați, prin urmare unii evită ieșirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.

Și, totuși, în ciuda interdicției de ieșire din țară, mulți bărbați au reușit să părăsească Ucraina. Zelenski i-a îndemnat anul trecut pe aceștia să revină în Ucraina pentru a lupta pe front sau măcar pentru a lucra și plăti impozite.

