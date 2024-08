Zelenski vrea să administreze teritoriile controlate de Ucraina în zona Kursk. "Crearea unor organisme civile nu ar trebui exclusă" VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a abordat miercuri, 14 august, situația umanitară și de securitate actuală din regiunea Kursk din Rusia, unde armata ucraineană a lansat o ofensivă transfrontalieră fără precedent.

Incursiunea transfrontalieră a Ucrainei în regiunea vecină Kursk a început la 6 august, iar până la 13 august, Ucraina a declarat că a ajuns să controleze 74 de așezări din regiune. Pe măsură ce teritoriul rusesc aflat sub controlul Ucrainei s-a extins, au apărut întrebări cu privire la modul în care zonele ar trebui gestionate, relatează adevarul.ro.

În acest context, Volodimir Zelenski a distribuit pe Telegram o filmare de la o întâlnire cu consilieri și oficiali de top, în care a spus că se discută situația din regiunea Kursk.

Meeting on the situation in the Kursk region. We discussed key issues: security, humanitarian aid, and, if necessary, the establishment of military commandant’s offices.

Ukraine is defending itself and the lives of its people in border communities while also taking active steps… pic.twitter.com/fdECTBzhPD