Zelenski zboară iar la Paris. Întâlnire de forță a liderului ucrainean cu liderii din "coaliția de voință". Subiectele de pe agendă

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 16:29
422 citiri
Zelenski zboară iar la Paris. Întâlnire de forță a liderului ucrainean cu liderii din "coaliția de voință". Subiectele de pe agendă
Întâlnire de forță a lui Zelenski cu liderii din "coaliția de voință" FOTO X/@ZLaicos

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski discută joi, 4 septembrie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu șeful NATO, Mark Rutte, precum și cu liderii german, francez și britanic, în cadrul unei reuniuni a aliaților Kievului ce se va desfășura la Paris, a anunțat marți, 2 septembrie, președinția ucraineană, informează AFP și Reuters.

În ultimele săptămâni, problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, susținute de Occident, a dominat acțiunile diplomatice ale SUA pentru a pune capăt invaziei ruse.

Discuțiile, coprezidate de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer, și la care va participa de asemenea cancelarul federal german Friedrich Merz, se vor axa pe 'garanțiile de securitate pentru Ucraina', țară care se confruntă din 2022 cu invazia rusă, a scris pe rețeaua socială X Mihailo Podoliak, consilier al președinției ucrainene.

Macron și Starmer, la conducerea unei 'coaliții de voință' care regrupează circa 30 de țări, în principal europene, care susțin Ucraina, caută să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de un eventual atac rus, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

Ucraina, care consideră că rușii vor încerca din nou să o invadeze dacă nu se va pune capăt acestui război, cere o forță europeană de menținere a păcii și garanții de apărare de tip NATO, chiar dacă aderarea sa la organizație nu este preconizată.

Rusia, care vede în expansiunea Alianței Atlantice la frontierele sale una dintre 'cauzele profunde' ale conflictului actual, respinge la rândul său categoric majoritatea acestor scenarii și vrea ca cerințele sale să fie luate în calcul.

Rusia și Ucraina "nu sunt încă pregătite" pentru o întâlnire Putin-Zelenski, susține președintele turc Recep Tayyip Erdogan
Rusia și Ucraina "nu sunt încă pregătite" pentru o întâlnire Putin-Zelenski, susține președintele turc Recep Tayyip Erdogan
Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat marți, 2 septembrie, că a discutat despre modalități de a pune capăt războiului din Ucraina cu omologul său rus Vladimir Putin în timpul...
Putin susține că nu se opune aderării Ucrainei la UE. Ce consideră însă liderul de la Kremlin drept “inacceptabil”
Putin susține că nu se opune aderării Ucrainei la UE. Ce consideră însă liderul de la Kremlin drept “inacceptabil”
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat marți, 2 septembrie, la Beijing, că nu are nicio problemă cu aderarea Ucrainei la UE. Pe de altă parte însă, liderul de la Kremlin a exclus...
#razboi Ucraina, #Zelenski presedinte Ucraina, #coalitia de vointa, #Macron Starmer Merz Rutte , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. În plin scandal pe tema pensiilor magistraților, ministrul îi invită pe șefii structurilor din Justiție la o întâlnire despre "eficientizarea activității"
  2. Rusia și Ucraina "nu sunt încă pregătite" pentru o întâlnire Putin-Zelenski, susține președintele turc Recep Tayyip Erdogan
  3. Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului de la Kiev a recunoscut crima. Motivul pentru care l-a ucis pe Andrii Parubî VIDEO
  4. Ferrari F430, scos la vânzare de ANAF. Care este prețul de pornire al licitației FOTO
  5. Președintele Putin îi recomandă premierului Fico ca Slovacia să nu mai livreze gaze Ucrainei. "Vor înțelege imediat că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora” VIDEO
  6. Pe 8 septembrie va fi un boicot în educaţie, anunță preşedintele FSLÎ: „Profesorii au decis să fie în stradă”
  7. Zelenski zboară iar la Paris. Întâlnire de forță a liderului ucrainean cu liderii din "coaliția de voință". Subiectele de pe agendă
  8. Livratorul străin agresat în București muncește în România ca să-și poată ajuta familia. „Iubesc românii”
  9. Directorul general Nestlé, concediat din cauza unei relații romantice cu o subordonată directă. Anunțul companiei
  10. Premiul Powerball crește la o sumă estimată de 1,3 miliarde de dolari. Când va fi următoarea extragere a loteriei din State