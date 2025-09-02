Zelenski zboară iar la Paris. Întâlnire de forță a liderului ucrainean cu liderii din "coaliția de voință". Subiectele de pe agendă

Întâlnire de forță a lui Zelenski cu liderii din "coaliția de voință" FOTO X/@ZLaicos

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski discută joi, 4 septembrie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu șeful NATO, Mark Rutte, precum și cu liderii german, francez și britanic, în cadrul unei reuniuni a aliaților Kievului ce se va desfășura la Paris, a anunțat marți, 2 septembrie, președinția ucraineană, informează AFP și Reuters.

În ultimele săptămâni, problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, susținute de Occident, a dominat acțiunile diplomatice ale SUA pentru a pune capăt invaziei ruse.

Discuțiile, coprezidate de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer, și la care va participa de asemenea cancelarul federal german Friedrich Merz, se vor axa pe 'garanțiile de securitate pentru Ucraina', țară care se confruntă din 2022 cu invazia rusă, a scris pe rețeaua socială X Mihailo Podoliak, consilier al președinției ucrainene.

Macron și Starmer, la conducerea unei 'coaliții de voință' care regrupează circa 30 de țări, în principal europene, care susțin Ucraina, caută să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de un eventual atac rus, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

Ucraina, care consideră că rușii vor încerca din nou să o invadeze dacă nu se va pune capăt acestui război, cere o forță europeană de menținere a păcii și garanții de apărare de tip NATO, chiar dacă aderarea sa la organizație nu este preconizată.

Rusia, care vede în expansiunea Alianței Atlantice la frontierele sale una dintre 'cauzele profunde' ale conflictului actual, respinge la rândul său categoric majoritatea acestor scenarii și vrea ca cerințele sale să fie luate în calcul.

