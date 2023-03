Sistem de apărare aeriană francez, în acțiune pe frontul din Ucraina. Cum interceptează o rachetă rusească VIDEO

Forțele Aeriene Ucrainene au publicat primele imagini din timpul unei utilizări a sistemului francez de apărare aeriană Crotale, foarte eficient în interceptarea ţintelor aeriene.

Biroul de presă al Comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene a publicat un material video cu momentul în care sistemul de apărare aeriană Crotale interceptează o rachetă rusească. Sistemele de apărare antiaeriană Crotale au ajuns în Ucraina ca parte a ajutorului militar acordat de Franța, potrivit defenseromania.ro.

Aceste sisteme de apărare aeriană ajută armata ucraineană să contracareze atacurile cu rachete rusești și să lovească alte ținte aeriene inamice, inclusiv dronele kamikaze. Transferul sistemului către Ucraina a fost anunţat pentru prima data în decembrie 2022.

Crotale NG este un sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune, dezvoltat de compania franceză Thales. Sistemul poate fi folosit pentru a intercepta și distruge amenințări aeriene precum avioane, elicoptere de atac, rachete de croazieră și rachete tactice.

French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.

Ads

Two launches targeting a russian cruise missile.

First one: missed the target.

Second one: Goooal!

🎥@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ