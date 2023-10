Premierul armean Nikol Paşinian şi-a exprimat speranţa joi, 26 octombrie, asupra unui acord de pace cu Azerbaidjanul - ”în următoarele luni” -, în urma victoriei militare azere din septembrie împotriva armenilor din Nagorno Karabah, însă numeroşi oficiali armeni se tem că Baku ar putea lansa o ofensivă militară majoră împotriva Armeniei, relatează AFP.

”Cooperăm în prezent cu Azerbaidjanul la un proiect al unui acord de pace şi de regularizare a relaţiilor noastre. Sper ca acest proces să se termine cu succes în următoarele luni”, a anunţat Nikol Paşinian într-o conferinţă de presă în capitala georgiană Tbilisi.

El anunţă, la o lună după victoria Baku împotriva armenilor din Nagorno Karabah, că va semna în noiembrie un acord de pace cu Azerbaidjanul.

Armenia şi Azerbaidjanul ”trebuie să semneze luna viitoare un acord de pace şi privind restabiliea relaţiilor”, a declarat premierul la un forum internaţional în capitala georgiană.

El şi-a exprimat speranţa unor progrese, ”într-un viitor apropiat”, în vederea redeschiderii ”cetăţenilor unor ţări terţe şi deţinătorilor de paşapoarte diplomatice” a frontierei dintre Armenia şi Turcia, închisă din anii '90.

A mai anunțat, de asemenea, că viitorul tratat de pace va avea la bază recunoaşterea reciprocă a frontierelor ţărilor vecine din Cucaz care datează din perioada sovietică.

Pashinyan presented his "Crossroads of Peace" at today's Tbilisi Silk Road Forum and even had brochures ready for the audience. He even handed one to Asadov, but he seemed to react harshly after he spoke next. Anyway, RFE has more below. #TbilisiSRF2023.https://t.co/bUC2YggTOj