Forţele aeriene ucrainene au declarat miercuri, 16 august, că un grup mare de drone ale armatei ruse a intrat în gurile Dunării şi s-a îndreptat spre porturile fluviale Reni și Izmail, aflate la câțiva kilometri de vama de la Giurgiulești.

Grupurile de social media au raportat că au auzit tiruri ale sistemelor de apărare aeriană în zona din apropierea a două porturi dunărene - Izmail şi Reni. „Mamă, cum s-a simțit căldura până aici”, spune un navigator român, într-o filmare realizată în apropierea exploziei.

Câțiva marinari români au filmat exploziile înregistrate în portul Reni. Potrivit uneia dintre filmări, o a doua rundă de drone iraniene Geran au fost trimise înspre portul dunărean Reni în jurul orei 4.00, în dimineața zilei de miercuri, 16 august.

Another russian atack on Food, few hours ago next to 🇷🇴Romanian border at Reni pic.twitter.com/89pQyBjbbs — AGRIColumn (@Agricolumn_EU) August 16, 2023

🇷🇺⚔️🇺🇦📽🇷🇴 - Romanians filmed an unsuccessful attempt by Ukrainian air defenses to shoot down a Russian "Geran" in the port of Reni/Odessa. pic.twitter.com/btuYMyKvaS — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) August 16, 2023

Din primele informații făcute publice de Ucraina reiese că dronele iraniene au lovit cel puțin un depozit de cereale.

Guvernatorul regiunii sudice Odesa, Oleh Kiper, le-a cerut locuitorilor din districtul Izmail, în jurul orei 1.30, să se pună la adăpost, dar a anulat alerta de raid aerian o oră mai târziu.

Prin porturile ucrainene de pe Dunăre erau transportate un sfert din exporturile de cereale înainte ca Rusia să se retragă din acordul susţinut de ONU care asigura un transport sigur pe Marea Neagră. De atunci, porturile Izmail şi Reni au devenit principala rută de ieşire, cerealele fiind trimise pe barje către portul Constanţa pentru a fi expediate mai departe.

Un atac rusesc asupra portului Izmail a dus la creşterea preţurilor mondiale ale alimentelor la începutul lunii august.