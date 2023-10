În cadrul unui dialog cu presa germană, șeful Ministerului German al Apărării a arătat clar că războiul ar putea deveni o realitate pentru locuitorii Europei.

Boris Pistorius nu exclude ca războiul rușilor împotriva Ucrainei și ostilitățile din Orientul Mijlociu să aibă consecințe pentru locuitorii Germaniei, relatează postul de televiziune ZDF, ceea ce înseamnă că fiecare locuitor al Germaniei trebuie să fie pregătit pentru război, și nu doar Bundeswehr (armata germană).

În același timp, Berlinul va încerca să facă tot posibilul pentru a preveni ca luptele din Orientul Mijlociu să afecteze Germania. El a respins toate acuzațiile mass-media conform cărora Ministerul German al Apărării întârzie să răspundă la anumite apeluri externe.

Potrivit lui Pistorius, un fond în valoare de 100 de miliarde de euro a fost deja creat pentru Bundeswehr. Mai mult, au existat unele schimbări în structura Ministerului German al Apărării.

Totuși, el a mai subliniat că problemele din Ministerul German al Apărării, care se acumulează de 30 de ani, nu pot fi rezolvate în 19 luni. Cu toate acestea, până la sfârșitul anilor 2020, Germania va fi într-o poziție diferită.

"Amenințarea unui război în Europa este în creștere, iar o armată de coaliție trebuie să fie formată pentru ca armata și societatea să se poată pregăti pentru război", a declarat ministrul german al Apărării, potrivit Zeit Online.

Ministrul German al Justiției, Marco Buschmann, i-a avertizat pe imigranții care vor demonstra să nu aibă un comportament antisemit. Guvernul va refuza naturalizarea tuturor acelor imigranți care în trecut au fost prinși chiar și pentru infracțiuni minore, inclusiv declarații jignitoare despre alte naționalități.

Șeful Ministerului Justiției a amintit că țara sa poartă o responsabilitate istorică pentru persecuția evreilor și acum guvernul nu va permite ca populația evreiască să devină din nou ținta persecuției sau terorii.

