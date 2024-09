Din nou despre războiul din Ucraina (IV). Semnificația și implicațiile „Operațiunii Kursk-Belgorod”

Din nou despre războiul din Ucraina (I). Războaie (i) morale și războaie drepte. Criterii

Din nou despre războiul din Ucraina (II). Scopul unui război. Strategia și tactica explicate

Din nou despre războiul din Ucraina (III). Semnificația și implicațiile „Operațiunii Kursk-Belgorod”

e) Ce NU reprezintă „Operațiunea (militară) Kursk-Belgorod” – clarificări

Cum în spațiul public și în presa internă și internațională au apărut o serie de interpretări legate de această operațiune ofensivă (unele de-a dreptul fanteziste - asta ca să nu spun fantasmagorice) cred că se cuvin făcute o serie de precizări și nuanțări care nu își propun să abordeze acele analize (pentru a le, eventual, corecta - cine suntem, dumneavoastră sau eu, să facem una ca asta? 😊) ci strict pentru a ne menține într-un registru în care faptele sunt comentate și interpretate fără a ne/le rupe de realitatea contabilă, și folosindu-ne în același timp de ceea ce ne oferă istoria generală, istoria militară, științele sociale, studiile de Drept Internațional (și DI Umanitar) și cele de polemologie (la care am făcut referire mai ales în prima și a doua parte a acestui material), și de loc în ultimul rând bunul simț/simțul comun. Așadar:

- „Operațiunea Kursk-Belgorod” nu reprezintă primul atac al unui stat (ne-nuclear) asupra unei puteri nucleare (așa cum s-a afirmat). Avem în istorie cel puțin trei asemenea cazuri care au generat, la vremea lor, conflicte serioase. O vom lua în ordine invers cronologică. Începem cu Războiul din Insulele Malvine/Falklands, în care teritoriul (e drept, de peste mări, dar aflat sub suveranitatea recunoscută internațional a Regatului Unit) unei mari puteri militare și nucleare (nu una din cele două supraputeri, dar făcând parte din cele cinci puteri militare nucleare recunoscute ale vremii) este atacat și ocupat de Argentina (țară considerată pe atunci ca făcând parte din Lumea a treia), condusă în acea perioadă de o dictatură militară, fără o declarație de război (aprilie 1982). Episodul este pomenit și detaliat și în prima parte din această serie de articole.

Voi relua aici că, în niciun moment, nu s-a pus măcar problema unui atac nuclear al Marii Britanii asupra Argentinei agresoare, chiar dacă efortul de eliberare/recuperare (nu vom intra în subtilități legate de legalitate sau legitimitate din zona Dreptului Internațional), atât militar cât și general-logistic, al unui arhipelag aflat la 13.000 de km de Insulele Britanice a solicitat masiv resursele Regatului Unit. Context în care, strict militar, o lovitură nucleară tactică (pentru efectuarea căreia britanicii dispuneau de aparate de bombardament strategic, capacități de realimentare în aer și, evident, de bombele necesare) împotriva Argentinei (pe continent, eventual într-o zonă cât mai slab populată - deci inclusiv o acțiune demonstrativă) ar fi dus probabil la o retragere imediată din insule și/sau la deschiderea negocierilor de pace de către partea argentiniană. Totuși, lidershipul Marii Britanii (Margaret Thatcher fiind premier) nu a luat în calcul o asemenea opțiune.

Aceasta a fost luată în calcul, pur teoretic (și cam atât) în al doilea exemplu despre care vom discuta: Războiul de Yom Kippur, din octombrie 1973. În care Israelul a fost atacat prin surprindere în principal de către Egipt și Siria (acestora alăturându-li-se Irakul, Kuweitul, Arabia Saudită Iordania, Libia, Libanul, Marocul și Tunisia - aruncați vă rog doar o privire pe o hartă politică a regiunii). Conducerea politico-militară egipteană (avându-l în frunte pe președintele/”Rais”-ul M. Anwar Al-Sadat, militar de profesie ca formație) și-a stabilit scopuri mai realiste legate de conflict - obținerea controlului asupra Peninsulei Sinai (teritoriu deșertic, aflat pe atunci sub ocupație israeliană) sau a unei părți a acesteia, pentru a demonstra Israelului că nu este invincibil și a-l determina ulterior să negocieze. Aceste scopuri militare au fost și atinse, măcar parțial, de către Egipt, în prima partea conflictului. Pe de altă parte Siria (al doilea actor principal în agresiune/ofensivă) nu a avut scopuri/obiective clar stabilite 1. La aceasta s-a mai adăugat și lipsa de comunicare și coordonare adecvată dintre comandamentele egiptean și sirian. Succesele inițiale obținute (relativ ușor și prin surprindere) de forțele siriene în zona Înălțimilor Golan deschideau calea tancurilor și trupelor siriene înspre ceea ce putem considera ca fiind teritoriul propriu-zis al Israelului, și către principalele așezări urbane ale acestuia. În acele momente în care comandamentul local sirian șovăia legat de cum să acționeze, conducerea Israelului/primul ministru Golda Meir a luat, pentru scurt timp în calcul, în mod teoretic, varianta folosirii armei atomice în cazul în care „ființa/existența statului Israel” ar fi fost amenințată.

Îngrijorarea care a cuprins conducerea politico-militară israeliană nu era una gratuită. Aceasta întrucât mai mulți lideri din lumea arabă declaraseră (în preajma de războiul din 1973 sau cu mult înainte) că scopul final al unui conflict cu Israelul trebuie să fie „aruncarea evreilor în mare, acolo fiind locul acestora”. Desigur, o parte din aceste declarații flamboaiante erau, am tinde să spunem astăzi, retorică pură. Iar scopul mai degrabă demonstrativ al luării în calcul a „ipotezei atomice” de către G. Meir și cabinetul israelian a transpărut când informația legată de aceasta a fost transmisă/„scursă” imediat către cele două superputeri, via SUA (americanii știau că Israelul deține deja un arsenal atomic, iar sovieticii bănuiau acest lucru cu mare probabilitate). În consecință sovieticii și-au retras urgent consultanții militari din zonă, iar americanii au demarat imediat programul ”Nickel Grass” prin care au furnizat ajutor militar (desigur, convențional) aproape nelimitat Israelului (program care probabil s-ar fi desfășurat oricum). Însă, încă înainte de derularea acestor consecințe, prin concentrarea rapidă a rezerviștilor forțele israeliene au reușit să le respingă pe cele siriene din zona Golan. Iar apoi, prin lupte grele, să le forțeze să se retragă pe teritoriul sirian, avangărzile blindate israeliene ajungând spre finalul conflictului la 30 de km de capitala Damasc.

Ca o paranteză concluzivă la acest al doilea exemplu, Războiul de Yom Kippur și urmările lui au dovedit că cine și-a stabilit un scop clar și o strategie & tactică în acord cu acesta (a se vedea partea a II-a a acestui editorial) are șanse să iasă mai bine chiar dintr-o înfrângere. Deși Egiptul a luptat mai greu ca Siria pe front (cu câștiguri aparent mai reduse), și a fost până la urmă respins chiar și de pe pozițiile cucerite (datorită inclusiv unor erori tactice locale, și cu costuri semnificative pentru Israel), la finalul conflictului s-a aflat într-o poziție mult mai puțin critică decât aliații sirieni. În plus, la câțiva ani distanță, urmând Acordurilor de pace de la Camp-David (semnate, de partea egipteană, de către același președinte Anwar Al-Sadat), întregul Sinai revenea sub control al Egiptului și se încheia o pace durabilă cu Israelul. În schimb, Înălțimile Golan (revendicate și de Siria) se află și în prezent sub suveranitate israeliană.

Dacă, în primele două cazuri, cineva ar putea eventual folosi argumentul că statele nucleare atacate erau regimuri democratice, și conform majorității studiilor acestea tind (pur statistic) să fie mai puțin agresive și războinice decât regimurile autoritariste și totalitare, al treilea exemplu prezentat vine din lumea rigidă/inflexibilă și netransparentă a totalitarismului de manual. Este vorba despre conflictul de frontieră sino-sovietic din 1969. Când cele două puteri comuniste, între care survenise, la finalul anilor 1950 - începutul anilor 1960 o ruptură politico-ideologică majoră, îi aveau la butoane pe nimeni alții decât pe Mao Zedong și pe Leonid Brejnev. Povestea aproape- războiului nedeclarat din 1969 (îl putem cred numi așa, pentru că a durat peste 6 luni) este destul de complicată (nu mai menționez faptul că arhivele Republicii Populare Chineze și cele ex-sovietice/rusești nu sunt tocmai printre cele mai accesibile și prietenoase cu cercetătorii și cititorii 😊) și nu intenționez să o redau aici. Vom reține, din suma de evenimente, pe cele care ne interesează pentru ceea ce a însemnat agresiunea unei puteri în afirmare, dar aproape nerecunoscută internațional, asupra uneia dintre cele două supraputeri nucleare ale momentului.

Ostilitățile au fost inițiate de China, ele vizând în primul rând Insula Damanski/Zenbao de pe râul Ussuri/Wusuli (afluent al Amurului) și zone din proximitatea acestuia, aflate la frontiera dintre cele două state Deși regiunea era disputată diplomatic de China, acțiunea militară a acesteia împotriva URSS ne apare astăzi ca cvasi-inexplicabilă, fiind justificată, potrivit unor autori, de instigări/mașinațiuni ale lui Mao Zedong (încă lider de facto al Republicii Populare Chineze și al Partidului Comunist Chinez) pentru a-și menține/resuscita influența în declin (pe plan intern) și pentru a aduce un plus de vizibilitate Chinei pe plan extern. Durata conflictului a fost data de inflexibilitatea părții chineze de a negocia, reprezentanții acesteia refuzând până și simpla comunicare cu omologii/adversarii sovietici 2. În acest context, liderii URSS au enunțat (mai mult declarativ, anunțând/sondând și reacțiile părții americane) disponibilitatea de a folosi arma nucleară pentru a pune capăt acțiunilor militare repetate ale Chinei de la frontieră - fiind conștienți că informația va fi trecută de către americani părții chineze, și cu scopul de a capacita interesul/atenția acesteia. Acest lucru s-a întâmplat, prin implicarea (într-un final) a premierului Republicii Populare Chineze Ciu Enlai, și prin negocieri indirecte și apoi directe ale acestuia cu omologul său sovietic, Aleksei Kosîghin. Acestea au dus la o încetare a focului în septembrie 1969. O înțelegere formală și o detensionare a relațiilor a fost realizată printr-un tratat între părți semnat abia în 1991 - documentul recunoscând apartenența Insulei Damanski/Zenbao la China. Deși aceasta rămăsese formal sub control sovietic după 1969, se pare că partea chineză a fost cea care a menținut-o efectiv sub ocupație (!), în întreaga perioadă 1969-1991.

Trebuie să explicăm, în acest context, că China (Republica Populară) s-a jucat cu un foc destul de periculos, iar conducerea sovietică care a manifestat o reținere aproape surprinzătoare era una destul de belicoasă. Liderul suprem și Secretarul General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Leonid Brejnev, tocmai dispusese ocuparea, cu un an înainte, a Cehoslovaciei socialiste (prietene și aliate), pentru simplul motiv că conducerea (comunistă) a acesteia încerca promovarea unui nou tip pe marxism/comunism - reformist, „cu față umană”. În acest context fusese elaborată și celebra „Doctrină Brejnev”, care afirma textual că „apărarea adevăratelor idealuri ale socialismului” (mai precis, „adevărate” însemnând modul în care acestea sunt interpretate de către Moscova) primează asupra suveranității naționale asupra oricărui stat/tuturor țărilor comuniste. De asemenea, spre deosebire de situația de la începutul anilor 1960 (Criza rachetelor din Cuba), la nivel de 1968-1969 URSS se afla într-o situație de aproape-paritate nucleară cu SUA, care ar fi putut genera teribila MAD (Mutual Assured Destruction/Distrugere Reciproc Asigurată).

În același timp, deși China populară avea un avantaj major, cel al efectivelor militare, acesta tindea să fie singurul. Calitatea arsenalului său convențional era îndoielnică/discutabilă (și avea să rămână astfel pentru cel puțin încă o decadă), iar ca putere militară nucleară China era una nouă/simbolică (incrementală am putea spune, primele experiențe/explozii atomice și demararea formării unui arsenal incluzând asemenea mijloace de distrugere având loc în 1964-1966), capacitățile nucleare ale acesteia neputând fi comparate în vreun fel cu cele ale URSS. În plus, China comunistă făcuse deja publică înainte de 1969 doctrina sa nucleară, acela de a nu folosi în nicio circumstanță armamentul nuclear în mod ofensiv/într-o primă lovitură 3.

Așadar, stimați cititori și oameni buni, atacul Ucrainei asupra teritoriilor Rusiei din zona frontierei comune, în direcțiile Kursk și Belgorod nu ne va aduce sfârșitul lumii și Armaghedonul prin holocaust nuclear. Despre asta vom discuta și la punctul următor.

- „Operațiunea Kursk-Belgorod” nu va duce la un conflict nuclear deschis, nu va provoca Al Treilea Război Mondial, nu va genera Apocalipsa atomică - în niciun caz în mod direct. Doresc să fac clar, de la bun început, faptul că scopul meu, în cadrul acestui editorial, este să vă informez și nu să vă liniștesc. Totuși, e de bun simț să precizez că în timp ce prudența e bună și necesară, uneori e cazul ca noi oamenii să facem apel și la curaj, inclusiv la nivelul judecăților cu care operăm. Curaj care să, desigur, nu trebuie fie echivalent cu iraționalitatea. Pe de altă parte panica (promovată din păcate de mulți), și mai cu seamă panica nejustificată dăunează pe mai multe planuri, inclusiv pe cel al rațiunii.

E o certitudine faptul că orice război presupune riscuri. Iar acestea sunt mai mari în cazul în care într-o tabără se află o supraputere nucleară (în acest caz agresorul), iar celălalt combatant (țara victimă a agresiunii) este susținut (direct și indirect, dar nu prin cobeligeranță) de o mare parte a comunității internaționale, inclusiv de către cealaltă supraputere nucleară și de majoritatea statelor cu arsenale atomice cu capacitate intercontinentală. De asemenea este clar că aceste riscuri cresc, în cazul unei evoluții/extinderi a conflictului, cum în mod evident reprezintă și „exportul” ostilităților (unei părți a acestora) pe teritoriul național al statului-agresor. Însă evoluțiile pe care le reprezintă „Operațiunea Kursk-Belgorod” nu sunt singurele, din păcate sau din fericire, care pot multiplica riscurile legate de acest conflict – în privința cărora, desigur, comunitatea internațională trebuie să rămână atentă și prudentă.

Acestora li se pot alătura (și voi adăuga o enumerare non-exhaustivă) alte evenimente legate de evoluția frontului în sine (de exemplu crearea unui mediu de risc în zona centralelor atomo-electrice de pe teritoriul Ucrainei sau al Rusiei), incidente/accidente aleatoare (o rachetă rusească care să lovească, fără intenție dar provocând daune, teritoriul unui stat NATO vecin Ucrainei, sau doborârea din eroare a unui avion militar al forțelor aeriene ruse de aparate NATO asupra apelor internaționale ale Mării Negre) sau (iar legat de acestea eu sunt cel mai susceptibil/de ele mă tem cel mai mult, în această epocă numită de unii a post-adevărului) erori de comunicare și interpretare reciprocă a mesajelor. Cu toate acestea, ar fi pur irațional să credem că până și un lidership ca cel actual al Rusiei (care a dat multe semne de lipsă de rațiune) ar alege un răspuns nuclear la actualul atac ucrainean pe propriul teritoriu.

În primul rând pentru că acest răspuns ar constitui o provocare în sine. Unde să fie el lansat, cum să fie aleasă o țintă? Evident că el nu va putea lovi gruparea ucraineană de luptă care acționează înspre Kursk-Belgorod, adică propriul teritoriu al Maicii Rusii. O lovitură în apropierea frontului, fie în zona sudică fie în Donbas ar crea probleme nu doar pentru propriile trupe, ci și pentru civilii din teritoriile ipotetic lovite pe care Rusia le revendică (!). La fel una în zona Harkov, pentru frontiera rusă aflată în proximitate. O lovitură pur demonstrativă (să zicem într-o zonă cât mai puțin populată) nu ar avea efect, dar ar fi un pretext ideal pentru realiere, iar cea asupra unui oraș (Doamne ferește!), deși nu îi bănui pe membrii regimului Putin de scrupule, ar prezenta un risc covârșitor (și de neasumat, consider eu) pentru a aduce, pentru Rusia agresoare, următorul râu mult mai mare decât o Ucraină sprijinită puternic de alații acesteia - și anume (co) beligeranța (chiar și parțială, cu limite statuate explicit) implicând măcar o parte dintre susținătorii direcți ai Ucrainei. Aceasta pentru a nu mai vorbi de faptul că o Ucraină care dispune deja de rachete care pot lovi Moscova (nu vorbim aici de atacuri demonstrativ-simbolice cu drone), precum Storm Shadow/SCALP le-ar putea folosi și ar putea primi un număr exponențial crescut de arme de acest tip, sau cu rază mai lungă (de exemplu modelul german Taurus).

- „Operațiunea Kursk-Belgorod” nu este o capcană (atent) pregătită de ruși, în care ucrainenii au intrat. La exact o lună de la declanșarea acțiunii acest lucru este deja demonstrat, dar existau demultișor temeiuri pe baza cărora reprezentarea aceasta să fie demontată. Mai întâi că o asemenea capcană ar fi fost destul de greu de pregătit, nu neapărat din punct de vedere militar cât sub aspect informațional. Ea ar fi presupus o „penetrare” de către serviciile de informații (militare) rusești la nivelul lidershipului militar ucrainean, care să realizeze ceea ce s-ar numi o „intoxicare completă”. Mai exact să planteze existența unui motiv oarecare, suficient de serios/credibil, care să determine un comandament care n-ar fi avut intenția să (contra-)atace nu doar să o facă, ci să o lanseze un atac exact în zona (Kursk-Belgorod) în care forțele rusești ar fi pregătit, din timp, un ”killing ground”. Or pentru așa ceva, simpla „achiziționare” de către ruși a unui general-comandant ucrainean n-ar fi fost suficientă, ar fi fost nevoie de întreaga operațiune de spionaj-dezinformare pomenită.

Este clar că așa ceva nu a existat, și că Rusia n-a avut nicio capcană pregătită. Din păcate pentru ei, rușii au trebuit, pe direcția Kursk-Belgorod, să apeleze la vechii generali care au apărat Patria de 300 de ani încoace. Dacă în atacurile asupra Ucrainei s-a apelat la „filosofia militară” (și aceasta, de pe vremea lui Petru cel Mare) ”Ostașii mor (chiar mulți dintre ei), avem/aducem alții. Armamentele sunt distruse (în cantități prea mari) - le înlocuim/cumpărăm/producem altele” (noi - generalii, comandanții - să fim sănătoși!), odată nu incursiunea începută de ucraineni pe pământurile sfinte ale Rusiei au fost rechemați în serviciu generalii veterani Iarnă, Rasputița (noroiul care abundă în zonă primăvara și toamna, după și înainte de dezgheț) și Spațiu Vital (mare general, sau mai exact mult 😊). Aceștia au acționat cu succes și împotriva unor Carol al XII-lea al Suediei, Napoleon Bonaparte (strategi redutabili) sau mai recent contra lui Hitler, deci sunt niște strategi și tacticieni verificați. Deocamdată s-a făcut apel în mod direct la ultimul dintre cel pomeniți, dar ceilalți sunt și ei în stand-by.

f) „Liniile roșii” trasate de Moscova. Limitări și riscuri legate de „Operațiunea Kursk-Belgorod”

Unul dintre scopurile declarate operațiunii, asumat (aproape) oficial de către liderii politico-militari ucraineni, a fost să demonstreze, în special Vestului/aliaților, dar și opiniei publice, inexistența „liniilor roșii” așa cum au fost ele făcute publice (sau mai exact trâmbițate) de către Rusia. O să vă rog să parcurgem cu atenție acest enunț (și să-l reparcurgeți) pentru a-l înțelege în detalierea/nuanțarea sa. Nu este vorba de orice „linii roșii” sau limite, desigur că există margini dincolo de care Rusia ar recurge inclusiv la folosirea arsenalului nuclear (tactic sau chiar strategic), ci de acele limite absolut aberante, cu totul în afara prevederilor Dreptului Internațional și ale Dreptului Internațional Umanitar (pentru a nu mai vorbi de cutumele războiului), care sfidează logica și bunul simț al opiniei publice mondiale, și care au fost „ținute în viață” (aparent suficient de convingător pentru unii lideri politici, inclusiv din rândul aliaților Ucrainei) exclusiv de retorica agresivă, la nivel de bullying și șantaj, a establishmentului de la Kremlin, și de propaganda delirantă și deșănțată a trollilor acestuia, din Rusia și de pretutindeni.

Ceea ce Kievul și-a propus să sublinieze este faptul că aceste limite invocate unilateral și fără niciun temei (exceptând aroganța, tupeul și dorința de intimidare a unui regim neo-totalitar, militarist și a cărui singură forță cu adevărat de temut este arsenalul nuclear moștenit în mare parte de la fosta URSS) constituie doar un bluff, o cacialma. În această categorie intră enunțurile precum:

i) „Înarmarea unui stat (considerat de ONU, în mod oficial, victimă a unei agresiuni militare neprovocate) cu care suntem în război (dar stați! - de fapt, conform propriilor declarații, nu suntem!) vă pune în stare de război indirect (!) cu noi.”

ii) „Loviturile executate de statul agresat (a se vedea mai sus detalii pe privind poziționarea ONU în speță) asupra teritoriului nostru (al statului agresor - notă H. L.) cu arme/sisteme de armament livrate de state terțe înseamnă o agresiune a statelor terțe asupra Rusiei.”

iii) „Noi, avem voie` (sic!) să bombardăm orașele, capitala, civilii, teritoriul vostru (ca invadatori). Dacă o faceți voi aceasta reprezintă o agresiune sau terorism.

iv) „Operațiunile militare desfășurate pe teritoriul nostru (al statului agresor, de către forțele armate ale celui agresat) constituie acte de terorism, iar cel implicați în ele sunt teroriști (sic!).”

Toate aceste afirmații fără noimă/absurde, lipsite de logică, rațiune și de orice temei - care meritau o replică mult mai fermă și bine coordonată (cel puțin din partea aliaților Ucrainei - nu sunt susținute de nimic. Pentru a le sprijini - în orice fel – regimul Putin nu poate să facă în plus nimic din ce nu a făcut deja până acum 4. Acesta nu va risca, pentru a le susține într-un fel sau altul, următorul cel mai rău lucru care i se poate întâmplă - instituirea stării de beligeranță directă cu unii din aliații Ucrainei (în special cu membrii NATO) - prin comiterea unor acte complet iresponsabile la adresa acestora. Doar dacă este pregătit ca următorul pas să fie propria anihilare, probabil una totală.

Cu toate acestea, în acest conflict există și limite reale după cum există și riscuri. Orice politici responsabile, fie ele și militare, de apărare față de o agresiune neprovocată, ilegală și ilegitimă trebuie să le aibă în vedere/monitorizeze, evaluându-le atent și în mod calculat pe primele & încercând minimizarea celor din urmă. Un război implică de fiecare dată cel puțin doi participați și constituie un „joc” cu costuri nu doar finale/mortale, ci (din păcate) morale multiplicate cu x (x = orice valoare până la un maximum estimative de aproape 7 miliarde de vieți). De aceea cei implicați în acest „joc” ar trebui să dea dovadă de maximă chibzuință.

Legat de limite reale, riscuri și provocări, voi menționa trei elemente de care consider că trebuie să se țină cont. Primul tine de Rusia, al doilea mai cu seamă de opțiunile Ucrainei iar cel din urmă (lista prezentată de mine nu e finită, nici exhaustivă) mai ales de principalii aliați ai Ucrainei și cooperarea/coordonarea dintre aceștia și statul pe care îl sprijină.

- Doctrina nucleară a Rusiei și limitările acțiunii Ucrainei rezultând din aceasta.

Dacă URSS a instituit, pe parcursul existenței sale, o doctrină nucleară defensivă, care teoretic prevenea recurgerea la folosirea primei lovituri folosind această categorie de mijloace de distrugere (spun teoretic pentru că există cercetători care, indicând spre momente concrete de tensiune URRS - SUA, Tratatul de la Varșovia - NATO, spun că de fapt lidershipul sovietic, în aceste momente, n-ar fi exclus în fapt apelul la un atac nuclear ofensiv). Oricum, lucrurile s-au schimbat, inclusiv pe plan teoretic, urmând destrămării URSS. Prima versiune a noii doctrine militare a Rusiei (1993) a stabilit condiții care au rămas în vigoare/sunt specificate și în ultima variantă, cea din 2014: „Rusia poate folosi arme nucleare împotriva unei agresiuni asupra propriului teritoriu care amenință însăși existența/ființa acestuia” Punctul 4 dintr-un Ordin executiv al lui Putin (al președintelui Federației Ruse) din 2020 vorbește de descurajarea nucleară dar este extrem de vag (neinteligibil spre ilizibil), încât chiar acesta din urmă s-a simțit obligat să specifice în mod oficial, la finalul lui 2022, că Rusia va folosi armele nucleare doar în rol defensiv.

O simplă privire aruncată spre hartă ne ajută să realizăm că, în cazul „Operațiunii Kursk-Belgorod”, ofensiva a urmărit mai degrabă realizarea și consolidarea unui „cap de pod”, decât un avans țintit/o incursiune spre Moscova, întrândul principal al zonei controlate de Ucraina fiind la sud vest și paralel cu direcția pe are se află capitala rusă. Greu spre imposibil pentru oricine ca, pornind de aici, să facă trimitere la o „amenințare la adresa existenței/ființei statului rus”. Eventuale dezvoltări ulterioare ale acestei contraofensive ucrainene, sau altele similare, vor trebui însă să nu ignore prevederile din doctrina militară nucleară a Rusiei, și să manifeste atenție inclusiv legat de modul în care acestea ar putea fi instrumentate de regimul de la Moscova.

- Necesitatea ca transferarea conflictului pe teritoriul Rusiei să rămână un scop secundar pentru Ucraina

După cum am văzut și în exemplul dat mai sus (privind obiectivul și strategia/tactica folosite de Egipt în Războiul de Yom Kippur), precum și în cadrul exemplificărilor și explicațiilor furnizate în părțile II și III ale acestui material) strategiile și tacticile care urmăresc scopul stabilit pentru un angajament militar îi conferă cestuia un plus de claritate și tind să aibă șanse mai mari de succes. După înfrângerile (primele) suferite de România pe Frontul din Dobrogea (septembrie 1916), în Primul Război Mondial, la întrunirea generalilor comandați de armate de la Cartierul General din Periș unul singur dintre aceștia (generalul C. Prezan, comandantul Armatei de Nord) a susținut rezistența în Dobrogea cu forțele existente, și continuarea (ba chiar accelerarea) ofensivei din Transilvania, care reprezenta scopul intrării României în război. Cum soluția propusă de acesta (aflat în minoritate) nu a fost adoptată, nu putem ști sigur ce ar fi rezultat din adoptarea ei. Ceea ce totuși știm este că într-adevăr armatele bulgaro-otomano-germane au fost oprite de români și ruși (aceleași forte aflate inițial în regiune), cel puțin o vreme, după ce unități de pe frontul din sudul Transilvaniei și din Moldova care au fost scoase de pe aliniamente, unele reorganizate și apoi trimise (pe calea ferată și prin marșuri) în Dobrogea, și integrate în dispozitivul de acolo (procesul a luat zile întregi), au ajuns să fie retrimise înapoi pentru că, profitând de lipsa lor, Puterile Centrale începuseră contraofensiva în Transilvania. Aceste mișcări haotice, pe lângă pierderea de către română a unui moment favorabil, au generat confuzie și au constituit unul din motivele pentru (aproape) prăbușirea frontului românesc (și pierderea Olteniei, Munteniei și Dobrogei) la final de 1916.

Comandamentul militar (și politic) ucrainean trebuie să mențină un echilibru fin. Deși slabă, replica data de ruși (exceptând intensificarea bombardamentelor asupra orașelor și civililor, care le va aduce doar un plus de adversitate și ură) nu a fost proastă. Comandamentul militar din subordinea lui Putin a încercat să facă ce se putea în condițiile anchilozării generalizate a angrenajului militar rusesc și a lipsei de rezerve (evidentă, mai ales în condițiile în care, la nivel de mărime a suprafeței Rusiei, Kurskul și Belgorodul nu sunt foarte departe de Moscova) - s-a angajat într-un „joc al nervilor tari” cu comandanții ucraineni. În loc să transfere, pe trasee lungi și întortocheate, trupe din Donbas sau Crimeea în zona Kursk (cum a încercat să facă comandamentul românesc în 1916) a mers pe „varianta Prezan”: menținerea presiunii ofensive (în special în Donbas), pentru a-i determina pe ucraineni să cedeze primii și, prudenți/panicați, să retragă trupele din intrândul spre Kursk-Belgorod de pe teritoriul Rusiei.

Aparent, o bună bucată de vreme, în acest ”chicken game” nu a cedat niciuna din părți (pentru aproape o lună). Ucrainenii au continuat să acționeze și să-și consolideze pozițiile în regiunile (oblasturile) Kursk și Belgorod, iar rușii să înainteze (lent, dar constant) în Donbas. Nimeni nu clipea primul. Asta până în urmă cu 5 sau 6 zile, când avansurile rusești în Donbas se pare că (ne spun majoritatea surselor) s-au oprit. Aparent, echivalentul rus al generalului Constantin Prezan nu dispune în august-septembrie 2024 de ceea ce acesta avea (încă) la dispoziție în septembrie-octombrie 1916: rezerve umane suficiente.

Nu putem ghici, și e greu să anticipăm cum vor evolua lucrurile în viitor. Dar este foarte important ca pentru Ucraina obiectivul principal al războiului care durează deja de doi ani și jumătate să rămână restabilirea integrității teritoriale (pre-2014) a țării și afirmarea/consacrarea independenței în domeniul politicii externe și de securitate a acesteia. Pentru aceste obiective au murit zeci de mii de ucraineni, militari și civili, și o țară întreagă a sprijinit, cum a putut, un război, cu toată dezumanizarea pe care acesta a adus-o. Transferul costurilor ostilităților pe teritoriul inamicului, ocuparea și controlul unei părți a acestuia poate reprezenta o pârghie militară utilă și puternică pentru a exercita presiuni asupra adversarului. Aceasta poate și trebuie folosită în mod creativ, flexibil și cu curaj, dar fără a renunța la prudență și nu nechibzuit. Și mai ales fără a uita care e scopul principal (legal, legitim și just) pentru care Ucraina luptă. Este mai mult decât dezirabil ca opțiunile strategice și tactice să fie generate în primul rând de imperativul atingerii acestuia.

- Coordonarea între aliații Ucrainei și aceasta. Comunicarea în timp de război

Deși pe acest plan s-au făcut pași înainte, aspectele legate de coordonare - atât la nivelul aliaților Ucrainei între ei, cât și a acestora cu Ucraina - se mențin până în prezent deficitare. Prea multe voci, prea multe mesaje diferite și pe alocuri divergente, chiar și pentru niște democrații. Care, alături de binefacerile pe care le oferă propriilor societăți, sau mai bine și mai precis spus printre acestea, includ dependența politicienilor de alegeri & campanii electorale (și nici nu ar fi posibil altfel - a se vedea cazurile Franței, Germaniei, Statelor Unite). De asemenea, absolut de nepermis și ineficient - în opinia mea – e faptul că nu există un limbaj comun, nu doar pan-european sau al NATO, ci al tuturor aliaților Ucrainei (fie acesta și minimal, dar coerent), care să includă toate punctele de vedere asupra cărora aceștia au căzut de acord și care să fie direcționat, permanent, repetat, unitar și coeziv către Rusia, de câte ori reprezentanții regimului Putin se găsesc să declare ceva, oficial sau nu, în presa controlată/prietenă sau în cea internațională.

Regretabila absentă a unei coordonări, fie și la acest nivel oarecum minimal, are de a face cu siguranță și cu interesele de tip criminal ale Rusiei care au dobândit în mod clandestin-subersiv o voce în cadrul sistemelor politico-administrative ale unor state (chiar la nivel de spionaj-contraspionaj sau instituții militare) - cazurile Germaniei, Austriei, chiar al Statelor Unite, apoi cu diferitele tipuri de șantaj puse în practică de regimul Putin pe diferite planuri dar ține și de o inerție sau, cum o numea recent într-un interviu milionarul rus expatriat în Regatul Unit, Mihail Hodorkovski, de existența unei „lașități la nivelul birocrațiilor” statelor aliate cu Ucraina. Ce ar putea (și ar trebui) să conțină acest mesaj/limbaj agreat în mod comun de susținătorii Ucrainei, care ar trebui să pună punct în mod ferm unilateralismului Rusiei în retorica legată de război (pe care unii, mai slabi de înger, îl pot percepe și ca pe un unilateralism la nivel acțional), și cum ar trebui el să se coaguleze inclusiv la nivel de fapte? Iată câteva exemple simple, importante, care din păcate nu au ajuns încă să fie formulate clar și la unison (preferabil chiar standardizat) și direcționate către Rusia, adversarii sau susținătorii acesteia & către opinia publică internațională. Inclusiv în dățile în care Putin, Lavrov, Peskov, Medvedev, Zaharova sau alții se trezesc vorbind:

i) Furnizarea oricărui tip de arme convenționale (neinterzise prin tratate specifice) Ucrainei, stat victimă a unei agresiuni neprovocate, potrivit documentelor Dreptului Internațional, Dreptului Internațional Umanitar (la care Rusia este parte) și deciziilor ONU (organizație în care Rusia e membră) e legală, legitimă și justă, fie acestea mijloace de lovire cu rază medie, lungă sau foarte lungă. Furnizorii lor rămân simpli furnizori. Dincolo de nivelul pur simbolic, orice acte ostile are Rusiei față de aceștia pot fi considerate acte de agresiune armată și li se va răspunde ca atare, în special de către cea mai importantă și puternică organizație militară defensivă din lume, NATO

ii) Ucraina și aliații acesteia salută, în acord cu prevederile și spiritul Dreptului Internațional & Dreptului Internațional Umanitar, orice măsură de restrângere a folosirii forței împotriva civililor. Rusia, ca stat care a inițiat ostilitățile, are la îndemână mijloace extrem de eficiente pentru a-și proteja civilii, orașele și infrastructura. Moscova, care se află în raza rachetelor cu rază lungă de acțiune va fi o țintă legitimă (iar Ucraina o va trata cu atare, aliații furnizând-i toate mijloacele necesare, în număr cât de mare, atâta timp cât Kievul va continua fi lovit fie și de o dronă sau rachetă rusească. Ucraina și aliații său îți manifestă deschiderea să ofere Rusiei o soluție la fel de simplă și fezabilă pentru protejarea propriilor cetățeni centre urbane, comune rurale și a infrastructurii civile: cât timp nicio dronă, rachetă, bombă sau alt tip de proiectil nu va afecta centrele populate și infrastructura civilă din Ucraina, forțele ucrainene se vor angaja în ostilități față de cele rusești doar (și exclusiv) pe linia frontului, și vizând obiective militare.

iii) La nivel acțional: e absolut inacceptabil ca, după doi ani și jumătate de conflict, Ucraina să ducă încă lipsă de sisteme de apărare anti-aeriană. Pornind de la nivelul de statuări declarative oficiale (aceste sisteme sunt strict defensive, nimeni nu are ce să obiecteze legat de livrarea lor, fie vorba de un context de război, „operațiune militară specială” sau pace) e nepermis ca în Ucraina, cu toate asigurările internaționale repetate de sprijin, zeci de civili să continue să moară, uneori săptămânal, pentru că acestea sunt insuficiente. După cum la fel e o aberație ca ele să fie furnizate (baterie cu baterie) de statele aflate în prima linie (vecine la est cu Ucraina), precum Polonia sau România, la presiuni făcute de SUA. Acest tip de sisteme trebuiau cedate (deja, demult), în cantități masive/număr mare chiar din propria apărare aeriană convențională (nu strategică, dacă aceasta există) a statelor mari din „interiorul” NATO. Ce fel de pericole aeriene convenționale planează asupra Franței, Germaniei, Spaniei? Dar a Marii Britanii? Cine ar putea ataca aerian, pe propriul teritoriu, SUA? Mexicul, Canada sau China (și ultima, dacă da, cum - strict convențional, mă refer?)

g) „Operațiunea Kursk-Belgorod” - posibile evoluții și scenarii de viitor

După bine cum știți, aceasta nu este rubrica „horoscop” a portalului, și nici cea de pariuri sportive. Iar legat de mine, dacă m-ați mai citit, v-ați lămurit cred cu siguranță că nu mă ocup cu ghicitul. 😊 Totuși, putem încerca, pas cu pas, să conturăm împreună câteva scenarii posibile și să le selectăm pe cele mai probabile, aceasta pornind de la evaluarea situației de fapt din prezent. Iar estimarea mea legată de aceasta tinde să fie că, alături de lovitura de imagine (mai mare sau mai mică) și bonusul pentru moralul/psihicul propriu reușite de ucraineni prin această inversare de roluri, enclava ucraineană creată complică, pe moment (la nivel strategic, și pe diverse planuri) situația de fapt („jocul”) pentru ruși în mult mai mare măsură decât pentru ucraineni. Iar această stare de lucruri se va menține și pe viitor, pe plan strategic, făcând „enclava” semnificativ mai dificil de eliminat pentru ruși decât va fi pentru ucraineni să o mențină.

Avem așadar, la nivel tactic (pentru a aplica ceea ce am teoretizat și explicat în partea a II-a a materialului) trei mari categorii de situații, cu câteva subvariante, la nivelul „enclavei”:

- DOBÂNDIREA SUPREMAȚIEI DE CĂTRE RUȘI (DSR):

i) încercuirea și capturarea forțelor ucrainene

ii) respingerea acestora dincolo de graniță

- MENȚINEREA SUPREMAȚIEI DE CĂTRE UCRAINENI (MSU):

i) extinderea enclavei

ii) menținerea aceasta și consolidarea ei

iii) evacuarea enclavei

- PAT (ca în jocul de șah), sau „meci egal/nul”)

i) stabilizarea pozițiilor pe linia actuală ocupată de ucraineni

ii) stabilizarea pozițiilor după o respingere parțială/retragere a ucrainenilor

Trecând de la nivelul tactic la cel strategic, putem observa că din acest punct de vedere MSU ii e echivalentă cu PAT i și într-o oarecare măsură cu PAT ii (deci nu prea putem vorbi, în acele situații, de un „meci nul”), iar singura variantă care ar reprezenta cu câștig strategic parțial (mai puțin sub aspect teritorial, unde pornim de la un avantaj al Ucrainei) pentru ruși e exclusiv DSR i 5 - doar în cazul în care numărul militarilor ruși căzuți (și/sau luați prizonieri și trimiși în Ucraina, înainte de încercuire) nu e mai mare decât cel al ucrainenilor căzuți sau capturați de către ruși. De aceea îmi permiteam să vorbesc de un avantaj strategic, de moment și de perspectivă, al Ucrainei.

Deocamdată atât despre „jocurile tactico-strategice” de-a războiul, care pun la bătaie vieți de oameni și distrugerea lor. Cel puțin noi, dumneavoastră și cu mine, o facem la nivel de exercițiu de imaginație. Alții o fac la nivel de războaie de agresiune. Și încep să se ardă, iar atunci când acest lucru se întâmplă se miră. Deși istoria e plină de exemple de inși (destui mai inteligenți sau mai buni ca ei) care s-au ars rău de tot în felul ăsta.

Sănătate tuturor, și pace dreaptă!

-------------------------------

1 Un rol a fost jucat, desigur, și de ceea ce am putea numi factorul personal, la nivel de lidership. Azi putem conchide că președintele Siriei (cel din acea perioadă, Hafez al-Assad, tatăl nefericitului președinte a ce a mai rămas azi din Siria, Bashar al-Assad), avea valori diferite (mai puțin de împărtășit) și o anvergură mai redusă ca om de stat decât Anwar Al-Sadat (aceasta desi i-a supraviețuit acestuia cu mult). În plus, avea „de spălat rușinea” dezastrului militar al Siriei în Războiul de 6 zile (iunie 1967, aceasta fiind și atunci aliată cu Egiptul, dar și cu Iordania, Irakul și Libanul). Probabil și dorința de revanșă l-a împins către urmărirea unor scopuri nedefinite & de tip maximal în acest nou război - unul care, din punct de vedere militar, a adus (pentru Siria) o înfrângere (aproape) la fel de severă ca cea din 1967. Spre deosebire de al-Assad Sr., Sadat a știut să urmărească interesul țării sale, atunci când acesta a cerut încheierea unei păci. Chiar și dincolo de resentimente (fratele său, pilot militar în rândurile Forțelor Aeriene ale Republicii Arabe Egipt, a fost doborât în 1973 deasupra Peninsulei Sinai și a decedat) și chiar dacă această acțiune a fost printre cele care i-au adus asasinarea (în octombrie 1981, în timpul unei parade militare, de către membri ai organizației fundamentalist-extremiste Frăția Musulmană din Egipt).

2 Pentru a înțelege cum au blocat liderii chinezi orice comunicare cu conducerea sovietică, în cadrul acelei crize, o anecdotă care conține elemente reale poate fi ilustrativă. După izbucnirea ostilităților Aleksei Kosîghin, prim-minstru au URSS, l-a sunat pe „firul roșu” dintre cele mai mari două puteri comuniste pe Mao Zedong, principalul lider al Republicii Populare Chineze. Pentru a fi preluat de un „operator” vorbitor de limbă rusă, care l-a etichetat prompt drept „element revisionist” și i-a închis telefonul „în nas” - scurt. 😊 Iar acest „mod de a comunica” a reprezentat un modus operandi pentru autoritățile chineze timp de luni de zile.

3 Astăzi înțelegem destul de puțin despre care erau locul și rolul Chinei comuniste (Republicii Populare Chineze) în 1969 și cât de departe a ajuns aceasta în prezent. O precizare care ar putea pune în lumina această evoluție este faptul că, până în 1971, reprezentarea Chinei atât în cadrul Organizației Națiunilor Unite, cât și al Consiliului de Securitate al acestei organizații (ca membru permanent, unul dintre cei 5, cu drept de veto) era asigurată de Republica Chineză (China insulară, Taiwanul de astăzi), Republica Populară Chineză (China comunistă, cea la care toată lumea face azi referire folosind acest nume) luându-i locul abia în acel an. Până atunci marea Chină nu a fost recunoscută în mod formal nici de către ONU, nici (o perioadă) de multe din țările lumii.

4 Principalul răspuns al lui regimului Putin, și singurul pe care acesta a reușit să-l dea până în prezent la „Operațiunea Kursk-Belgorod” a fost o intensificare a bombardamentelor cu rachete și drone asupra țintelor civile din Ucraina (concentrări urbane/orașe). Astfel, Kievul a cunoscut cel mai serios bombardament de la începutul războiului (!) dar au fost lovite și Liovul (unul din orașele mari ale Ucrainei) și Poltava. Bombardamentele executate sunt pe modelul „loviturilor repetate asupra acelorași ținte” (la limita încălcării prevederilor Dreptului Internațional Umanitar/a crimelor de război), urmărind ca, după prima lovitură, să surprindă prin cea/cele care urmează cât mai mulți din membrii echipelor medicale, de descarcerare și salvare care încearcă să ajute/elibereze victimele. Deși aceste acțiuni au provocat pierderi (mai ales civile) însemnate, putem cred afirma fără cinism că ele nu sunt ceva ce Rusia nu a mai făcut în trecut, și nu avem nici garanția că o escaladare a lor nu s-ar fi produs fie și în absența unui atac ucrainean dincolo de frontiera de stat cu țara agresoare.

5 Spuneam că nu suntem la rubrica pariuri, și că nici nu mă ocup cu ghicitul. Totuși voi face un semi-pariu cu dumneavoastră: n-aș miza pe varianta aceasta (DSR i).

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

