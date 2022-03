Miliardarul rus Igor Sechin (61 de ani), șeful grupului petrolier Rosneft, e unul dintre oligarhii care au de suferit în urma războiului din Ucraina, el fiind sancționat de națiunile occidentale cu confiscarea averilor și înghețarea activelor.

Igor Sechin, considerat de unele surse al doilea cel mai puternic om din Rusia (după Vladimir Putin, evident), are o poveste de viață dramatică, care s-a învârtit în ultimii ani în jurul celei de-a doua soții, Olga, o blondă cu 30 de ani mai tânără, de care a divorțat în 2017.

De altfel, iahtul de lux pe care Sechin l-a pierdut în aceste zile (confiscat în Franța) a fost supranumit ”Sfânta Prințesă Olga”, după numele tinerei de care a fost îndrăgostit miliardarul.

Dar, pentru că fosta sa secretară Olga l-a părăsit, fiind surprinsă la un moment dat în compania unui pilot italian de curse, Igor Sechin a schimbat numele iahtului în ”Amore Vero”.

French customs seize yacht of Igor Sechin, Rosneft boss, former KGB agent and Russian deputy prime minister, the closest fo close Putin cronies pic.twitter.com/XQgx6sG05W