Soldații Rusiei au început să îi copieze pe ucraineni în ceea ce privește tehnicile de luptă.

Rușii aruncă grenade de mână cu dronele pentru a ataca poziții ale soldaților din armata Ucrainei.

Un videoclip postat pe Twitter arată o grendată de mână pusă într-un pahar de plastic, care este lansată de o dronă.

Rolul paharului de plastic este de a ține în loc pârghia de declanțare a exploziei, după ce cuiul grenadei a fost scos.

Video of a Russian UAV dropping a grenade (RGD-5?) in a plastic cup on Ukrainian positions. https://t.co/PwRxPudXH5 pic.twitter.com/9vrOkk9mn3

Ucrainenii au mare succes cu proiectile lansate din drone asupra diferitelor tipuri de blindate folosite de ruși. Astfel de atacuri au fost realizat și împotriva unor trupe de infanterie fără vehicule militare.

This is what some Russian forces were experimenting with before. 3/https://t.co/PnLdmRAj0o pic.twitter.com/JDpydzf1qi