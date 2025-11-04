Țara din Europa care face pregătiri de război. A început inventarierea tinerilor: „E vital”

Țara din Europa care face pregătiri de război. A început inventarierea tinerilor: „E vital”
Germania și-a pregitit capitala pentru un razboi FOTO Facebook/Bundeswehr

Germania face pregătiri pentru un eventual război. Carsten Breuer, șeful armatei, a făcut declarații oficiale pe marginea acestui subiect.

Potrivit șefului Statului Major al armatei germane, se face evaluarea tuturor tinerilor eligibili pentru serviciul militar, ca parte a pregătirii pentru eventuală situație de conflict. Potrivit militarului, armata națională trebuie să știe pe cine se poate baza.

„Din punct de vedere militar, este vital să fie evaluată întreaga cohortă de vârstă. Numai atunci vom ști cine e disponibil și pe cine putem chema într-o situație de apărare, pe care dorim să o prevenim”, a declarat Breuer, pentru RND, potrivit presei internaționale.

Avertismentul unui general german: „Nimeni nu poate spune astăzi cu certitudine cum va arăta situația de securitate”

Un conflict poate izbucni oricând, avertizează experimentatul militar.

„Nimeni nu poate spune astăzi cu certitudine cum va arăta situația de securitate și amenințarea în anii următori”, a mai precizat germanul.

De asemenea, potrivit lui Breuer, „dacă numărul de voluntari este insuficient și înrolarea obligatorie este decisă de guvern și parlament, îi vom selecta pe cei mai calificați și motivați”, iar procesul va fi „pe baza necesităților reale, nu aleatoriu.”

Generalul atrage atenția că următorii ani sunt decisivi pentru securitatea Germaniei.

„Până la sfârșitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forță activă puternică, ci și de o rezervă puternică pentru a fi gata de apărare și pentru a-i descuraja pe adversarii potențiali”, a precizat șeful armatei.

