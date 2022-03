Meciul de hochei pe gheață din Rusia dintre SKA Neftyanik și Dinamo Moscova a consemnat un gest scandalos comis de jucătorii celor două echipe.

Astfel, înainte de startul întâlnirii, hocheiștii au desenat pe gheață cu corpurile lor litera „Z”, care este simbolul invaziei rusești în Ucraina, fiind inscripționată pe majoritatea echipamentelor militare.

Ideea este vehement contestată pe rețelele de socializare. ”Să fie suspendați pe viață acești jucători”, este doar unul dintre mesajele care circulă în mediul virtual.

#SlavaUkraini #UkraineWillResist #RussianWarCrimes #NatoNoFlyZone #BoycottRussia

Ban these players for life!, russian hockey players show support for putins war in Ukraine. All players from the four remaining teams Dynamo Moskva, SKA Neftyanik, Vodnik and Kuzbass participated. pic.twitter.com/dfZGRExwEY