Imaginea din Ucraina care face înconjurul lumii. Ce-a decis să facă tatăl unei fetițe de 9 ani FOTO

Pe rețelele de socializare s-a viralizat o fotografie impresionantă, cu o fetiță de 9 ani din Ucraina care s-a fotografiat cu arma în mână, ținând în același timp în gură o acadea.

Ideea i-a aparținut tatălui fetiței, Alexei Kirichenko din Kiev, postarea acestuia de pe Facebook împânzindu-se rapid în întreaga lume. Drept dovadă, inclusiv politicianul polonez Donald Tusk, președinte al Consiliului European, a fost impresionat de imaginea văzută, repostând-o pe contul său de Twitter.

”Fata cu bomboane” e mesajul transmis de bărbatul ucrainean prin intermediul fiicei sale, aceasta fiind o fotografie simbol pentru ceea ce se întâmplă cu minorii din Ucraina după declanșarea războiului.

Ucraineanul a menționat faptul că arma de foc pe care i-a dăruit-o fiicei sale nu era încărcată.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX