Imagini șocante cu soldații nord-coreeni capturați de Ucraina. Zelenski: „În general, rușii își elimină răniții"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, 11 ianuarie, că trupele sale au capturat doi soldaţi nord-coreeni în regiunea rusă Kursk, care au fost transferaţi la Kiev unde sunt interogaţi, relatează AFP.

Cei doi soldaţi nord-coreeni vor fi interogaţi de serviciile de securitate ucrainene la Kiev. Potrivit Ucrainei, este rar să se reuşească capturarea în viaţă a soldaţilor nord-coreeni desfăşuraţi să lupte împotriva Ucrainei.

„Aceştia sunt doi soldaţi care, deşi răniţi, au supravieţuit şi au fost duşi la Kiev, unde vorbesc cu anchetatorii de la SBU”, serviciile de securitate ucrainene, a declarat Zelenski pe Telegram. „Nu a fost o sarcină uşoară: în general, ruşii şi alţi soldaţi nord-coreeni îşi elimină răniţii, şi fac totul pentru a şterge dovezile implicării unui alt stat, Coreea de Nord, în războiul împotriva Ucrainei”, a continuat preşedintele.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.

