Iranul condamnă atacul israelian asupra Beirutului și speră ca ”mândra rezistență libaneză să continue”

Iranul a calificat marți drept „criminal” atacul israelian asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, bastionul Hezbollah-ului libanez, vizând un comandant pe care Israelul îl consideră responsabil pentru focul ucigaș de pe înălțimile Golan anexate, potrivit AFP.

Această „acțiune vicioasă și criminală” „cu siguranță nu va împiedica (…) mândra rezistență libaneză să continue (…) să sprijine palestinienii oprimați și să lupte împotriva agresiunii regimului israelian de apartheid”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanani.

‼️ Israel strikes Lebanon's capital. Target was senior Hezbollah commander - IDF

According to preliminary information, the Israel Defense Forces struck in Beirut the location of a senior Hezbollah commander responsible for the deaths of children in Majdal Shams.

"The IDF… https://t.co/bwmLPVfCkg pic.twitter.com/Bzt0X3aTYg