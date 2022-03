Daniel Matamala, un reporter chilian trimis în Ucraina de CNN pentru a relata războiul de la fața locului, a trecut printr-o sperietură groaznică atunci când a intrat în arestul poliției locale.

Împreună cu colegi de breaslă argentinieni, Daniel a fost reținut la un punct de control, unde jurnaliștii au avut probleme în timpul interogatoriului, în special din cauza barierei lingvistice.

Totul s-a rezolvat însă atunci când un cameraman le-a arătat ucrainenilor un tatuaj pe picior cu regretatul Diego Maradona și cu celebra ”Mână a lui Dumnezeu” de la Cupa Mondială din 1986, atunci când fostul mare fotbalist a înscris în poarta Angliei cu ajutorul brațului.

"Azi, la unul dintre punctele de control de pe drum, poliția ne-a verificat actele, camerele de filmat, telefoanele, și ne-a trimis la secție. Primul interogatoriu a fost tensionat, este o țară aflată în război și sunt mulți oameni suspectați că ar putea fi spioni sau sabotori.

Totul s-a încheiat când un polițist le-a văzut pașapoartele unor colegi argentinieni. Printre multe cuvinte în limba ucraineană, am recunoscut două: Messi, Maradona. Apoi, cameramanul nostru i-a arătat tatuajul de pe gambă cu Diego Maradona. Atunci am fost eliberați și ne-am primit echipamentele înapoi. Am fost salvați de ”Mâna lui Dumnezeu”", a povestit Daniel Matamala pe Instagram.

Ads

Journalist arrested in Ukraine released after cops spot Diego Maradona tattoo https://t.co/WZEbSN3oEZ pic.twitter.com/aHwWlpN7cx — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 7, 2022

Ads