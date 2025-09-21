De ce evită politicienii o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile generalului Virgil Bălăceanu

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 10:52
920 citiri
De ce evită politicienii o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile generalului Virgil Bălăceanu
FOTO Facebook/Armata Română

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu critică actuala Coaliție de guvernare pentru lipsa unei legislații clare care să pregătească populația în scenariul unui conflict militar. La aproape patru ani de la invazia Ucrainei, România nu are încă o lege care să reglementeze serviciul militar voluntar și refacerea rezervei armatei, deși riscurile la graniță sunt mari.

Bălăceanu a explicat că principala cauză este teama politicienilor de reacția electoratului.

„România are o nevoie stringentă de aprobarea unui pachet foarte larg de legi ale apărării și siguranței naționale. Și aici sunt întârzieri nepermise. Pentru că, dincolo de această contestare la Curtea Constituțională, cum ne explicăm că o lege de combatere a dronelor este aprobată atât de târziu, în condițiile în care nu luăm ca punct inițial februarie 2022, ci luăm ca punct de plecare februarie 2024, când șeful Apărării ne-a spus explicit: nu este o legislație care să ne permită un asemenea lucru? Și a luat o grămadă de timp. Cum ne explicăm faptul că, după aproape patru ani de zile, noi nu avem o lege de pregătire a populației aprobată, lege prin care introducem un serviciu voluntar militar în termen, astfel încât să refacem rezerva Armatei României pe principiile voluntariatului și să nu reintroducem serviciul militar obligatoriu? Știți care este explicația? Ceea ce v-am spus mai devreme. Există această teamă că orice măsură care ar fi favorabilă apărării va fi tradusă în rândul electoratului ca o măsură de militarizare și de pregătire a României să intre în război. Coaliția a greșit de multe ori din punctul ăsta de vedere sau, mă rog, partidele de guvernământ”, a declarat generalul pentru Digi24.

Dronă rusească în spațiul românesc

Declarațiile vin în contextul incidentului din 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Întrebat dacă astfel de episoade se vor repeta, generalul a răspuns afirmativ.

„Ca să vă pot da un răspuns, trebuie să îmbrac hainele și mentalul lui Gherasimov. Și, dacă o fac, vă răspund direct: Da. Dacă n-o face, greșește. Eu unul aș face un asemenea lucru pe principiile război hibrid: testarea în continuare a NATO. De ce? Nu atât capacitatea de reacție militară. Are niște influențe fantastice asupra mentalului colectiv, creează o stare de nesiguranță, de problematizare. De ce se întâmplă? De aceea această întrebare apare atât de des în România - Intrăm sau nu în război? Ca atare, cred că vor continua”, a spus el.

Generalul a atras atenția și asupra întârzierilor majore în adoptarea unor legi esențiale pentru apărare, precum cea privind combaterea dronelor, aprobată abia după luni de zile, în ciuda avertismentelor oficiale.

#razboi, #Rusia, #armata, #Romania , #Razboi Ucraina
