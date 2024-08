Armata Israelului anunță sâmbătă, 17 august, că l-a ucis pe Hussein Ibrahim Kassab, un lider militar al grupării Hezbollah, într-un atac cu dronă.

Forțele Armate ale Israelului (IDF) susțin că liderul ucis este Hussein Ibrahim Kassab, comandant al forțelor de elită Radwan din cadrul grupării pro-iraniene, iar drona l-ar fi lovit pe Kassab în timp ce acesta conducea o motocicletă în apropierea orașului de coastă Tyre, scrie antena3.

Imagini cu lovitura efectuată de aparatul fără pilot.

Hussein Ibrahim Kasseb, a Commander with Hezbollah’s Elite “Radwan Force” was Eliminated earlier today by an Israeli Airstrike on his Motorcycle in the Tyre District of Southwestern Lebanon. pic.twitter.com/jIa2ZndTUb