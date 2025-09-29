Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia, susține un fost șef al MI5. Motivele pentru care a ajuns la această concluzie dură

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:34
1375 citiri
Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia FOTO X/@Maks_NAFO_FELLA

Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia din cauza amplorii și intensității atacurilor cibernetice, a sabotajului și a altor activități ostile orchestrate de Moscova împotriva Regatului Unit, potrivit unui fost șef al MI5.

Eliza Manningham-Buller, care a condus agenția de spionaj intern în urmă cu două decenii, a declarat că este de acord cu comentariile făcute de experta în Rusia, Fiona Hill, care a susținut într-un interviu acordat publicației Guardian la începutul acestui an că Moscova este în război cu Occidentul.

Manningham-Buller a susținut că situația s-a schimbat „de la invazia Ucrainei și de la diversele lucruri pe care le-am citit despre ce rușii le-au făcut aici - sabotaj, colectare de informații, atacuri asupra oamenilor și așa mai departe”.

Într-un interviu acordat lordului președinte al Camerei Reprezentanților, John McFall, într-un podcast, ea a făcut apoi referire la Fiona Hill, care l-a consiliat pe Donald Trump în timpul primului său mandat de președinte al SUA și a fost coautor al analizei strategice a apărării Regatului Unit.

„Cred că ar putea avea dreptate când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un alt tip de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice, munca de informații este extinsă”, a spus ea.

Șase bulgari care locuiesc în Regatul Unit au fost închiși anul acesta pentru rolul lor într-o rețea de spionaj care efectua supravegheri ostile în Europa, iar cinci bărbați au fost condamnați pentru implicarea lor într-un atac incendiar ordonat de Moscova asupra unui depozit care conținea provizii destinate Ucrainei.

Pat McFadden, fost ministru din Cabinet, a declarat anul trecut că Rusia și-a intensificat atacurile cibernetice împotriva Regatului Unit. Hackerii au vizat o serie de companii britanice. Deși sursa atacurilor poate dura ceva timp pentru a fi detectată, se suspectează că multe dintre ele provin din Rusia.

Mai mulți dintre aliații NATO ai Regatului Unit din Europa de Est au fost afectați de incidente recente cu drone, în special Polonia, unde 19 drone rusești neînarmate au traversat spațiul său aerian luna aceasta.

În prima parte a perioadei lui Manningham-Buller ca șef al MI5, între 2002 și 2007, existau speranțe că Rusia sub Vladimir Putin nu va reveni la obiceiurile sale sovietice și, în schimb, va deveni un potențial partener pentru Occident.

Manningham-Buller l-a întâlnit pe Putin în 2005, când acesta a ajuns la Londra după un summit G8 din Scoția, moment în care Lord McFall a sugerat că președintele rus încerca să prezinte o „față plăcută” pentru a impresiona principalele națiuni occidentale.

„Nu l-aș descrie chiar așa”, a răspuns Manningham-Buller. „Nu am anticipat că în decurs de un an va ordona uciderea lui [Alexander] Litvinenko pe străzile Londrei, dar mi s-a părut un om destul de neplăcut.”

Litvinenko, un fost spion FSB rus care locuia la Londra, s-a îmbolnăvit și a murit lent în 2006, după ce a fost otrăvit cu poloniu radioactiv. O anchetă publică desfășurată un deceniu mai târziu a concluzionat că doi agenți ruși l-au ucis și că probabil acționau la ordinele lui Putin.

