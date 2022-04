Fosta sportivă Ruta Meilutyte, campioană olimpică în 2012 la nataţie, a participat la acţiunea “Swimming Through”, un apel de susţinere a poporului ucrainean, care este vizat de “un genocid comis de Rusia”.

Meilutyte a înotat într-un iaz din faţa ambasadei Rusiei în Lituania, colorat în roşu cu ajutorul unor vopsele ecologice, prietenoase cu mediul şi care sunt folosite în testele ştiinţifice biologice, se arată pe contul de Twitter al fostei sportive.

Swimming Through

The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. pic.twitter.com/LuXRFms2c4