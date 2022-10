Pe cine a supărat fostul ministru al Apărării Naționale Vasile Dîncu? Cine are nevoie de bombe?

Demisia ministrului Apărării Naționale, cu o zi înainte de ziua de 25 octombrie, Ziua Armatei, obligă la reflecții, cel puțin din perspectiva nevoii de siguranță!

Ce înseamnă Armata fără ministru la ceas aniversar? Onoare și respect? Credibilitate sau masa de manevră?

Dacă în urma cu câțiva ani, după demisia premierului de atunci al României, primul ministru al Japoniei a rămas în aer la propriu și la figurat, în timp ce se afla în avion, în drum spre România, ajungând să fie primit în vizită la Muzeul Satului din București, demisia ministrului Apărării Naționale Vasile Dîncu, ridică multiple semne de întrebare cu privire la legitimitatea gestului în contextul amenințărilor ce înconjoară România!

Nu cumva demisia trădează existența unor interese care din păcate nu țin seama de Securitatea Națională a României?

Ce se poate înțelege când un ministru declară: "motivez gestul meu prin perspectiva imposibilității colaborării cu Președintele României, comandantul suprem al Armatei"?

România a ajuns o țară bananieră?

Exprimarea "nefericită" a fostului ministru al Apărării Naționale Vasile Dîncu, potrivit căreia "negocierile reprezintă singura șansă pentru încheierea războiului din Ucraina", a încins, într-un mod greu de înțeles, mintea decidenților! Pe cine supără pacea? Analiza de intelligence poate să ofere răspuns!

Nu cumva această declarație, dar mai ales reacțiile aliniate la raport, post declarație, demonstrează că "pacea încurcă"?

Cine are nevoie de bombe?

Cum este posibil să gândească cineva că ar fi posibile "negocieri pentru pace cu Rusia, fără prezența Ucrainei", cu atât mai mult cu cât este cunoscuta "poziția comună a statelor aliate că nimic nu se va întâmpla fără Ucraina când vine vorba de negocieri în numele ei"?

Zilele fostului ministru erau deja numărate, discuțiile pentru o eventuală remaniere fiind pe ordinea de zi a puterii!

Pe cine supăra pacea?

Declarația fostului ministru cu privire la războiul din Ucraina invită la cunoaștere: "războiul va mai continua și singura șansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă. Țările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanții de securitate și o pace cu Rusia!"

Să fie interesul de partid mai presus de interesul național?

Invitat la Palatul Victoria pentru a i se cere să își adapteze discursul public la strategia de comunicare oficială, ministrul Vasile Dîncu, unul dintre vicepreședinții unui partid aflat la putere, a fost îndemnat de la un alt palat "să citească mai frecvent revista presei!"

Surprinzătoare este însă declarația șefului de partid al fostului ministru: "când ești ministru al apărării într-o țară cu cea mai lungă frontieră cu o țară aflată într-un conflict armat, părerea mea este că nu mai ai crezuri. Ai o politică a statului român!"

Chiar dacă interesele sunt mai puternice decât nevoia de pace, care este "politica statului român" nerespectată de către fostul ministru al Apărării Naționale?

Declarația oficialului român provoacă gândirea, cu atât mai mult cu cât amintește "de cea mai lunga frontiera într-o țară aflată într-un conflict armat"!

Ce face România pentru a tine războiul departe de frontieră?

Scenariile nu lipsesc, așa cum nu lipsește nici spionajul! Imaginația dublează setea de putere a unora! Când o să auzim că ministrul Apărării era spionul rușilor?

Parteneriatul strategic rămâne soluția pentru pace!

Cât de adevărat este, însă, că, sub pretextul intervențiilor pentru apărarea Ucrainei, se dorește destabilizarea Rusiei și preluarea controlului asupra aprovizionării Europei cu combustibil?

Cine câștigă? Cine pierde?

Ce rol revine României în acest "concert" susținut de Marile puteri, în condițiile în care atenția conducerii statului român este centrata pe declarații de susținere, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate ONU și mai puțin pe rezolvarea problemelor reale ale românilor: absența locurilor de muncă, analfabetism funcțional, promiscuitate socială și sărăcie etc?

Votul negativ dat de Olanda cu privire la aderarea României în spațiul Schengen, reamintește de corupție și de crimă organizată, aflate în creștere!

În baza principiului "cine nu este cu noi este împotriva noastră", nu cumva Rusia se află și în spatele votului de respingere acordat de Olanda?

Lumea întreaga ne privește!

Să fie întâmplător că România încasează "lovituri sub centura", în condițiile în care un Război de durată, aflat în desfășurare la frontiera de Nord-Est, macină încet dar sigur siguranța și speranța românilor?

În repetate rânduri, fără să îmi doresc să determin atitudini neconforme cu respectul față de Lege, am tot întrebat: cu ce au greșit românii de au ajuns să fie apreciați ca "sclavii Europei"?

Cu ce au greșit părinții și bunicii noștri de au ajuns să fie arși de vii prin spitale și contrar credinței creștine, au ajuns sa fie înmormântați în saci de plastic?

Cu ce au greșit copiii noștri de au ajuns garanție pentru plata împrumuturilor din băncile străine, de peste 120 miliarde de dolari, făcute de cei care ieri acopereau comunismul cu "democrația", iar azi se bat în piept cu pumnul că în România se trăiește bine și că Economia duduie?

Ce lăsăm în urma noastră?

Africa râde de noi!

Oameni obișnuiți cu greul, cetățenii continentului Africa știu să prețuiască pacea și coltul de pâine!

Noi, din păcate, într-o complicitate murdara fie numai și prin tăcere, servim nesfârșite interese și călcam totul în picioare, de la Credința în Bunul Dumnezeu până la viitorul copiilor noștri!

Cine mai are nevoie de alianțe? Dar de principiul bunei vecinătăți în securitate?

Reprezentantul Republicii Gabon, tara care deține președinția Consiliului de Securitate ONU, a atras atenția întregii lumi asupra României, reprezentantul nostru fiind împiedicat să ia cuvântul în cadrul Consiliului de Securitate al ONU! Încă un mesaj de putere?

Ce mai înseamnă România în jocul celor puternici?

Cât de adevărat este faptul că în spatele deciziei președinție gaboneze se afla Rusia?

Ce învață diplomația românească din alianțele Rusiei cu țări precum Gabon, din Africa, în condițiile în care se știe că "prieteniile nu sunt veșnice, dușmăniile nu sunt veșnice, veșnice sunt doar interesele"?

Demersurile Ministerului român al Afacerilor Externe se rezuma la "exprimarea dezamăgirii" printr-un comunicat adresat președinției gaboneze! Oare acest demers reușește să șteargă rușinea nemeritata adusa României în cadrul Consiliului de Securitate ONU?

Dacă psihologia politică rămâne o temă permanentă pentru studiu, psihologia mulțimilor rămâne o lecție deschisă cu mulți decidenți picați la sesiunea pentru restante!

Disoluția instituțiilor investite cu aplicarea legilor este evidentă! Cine dorește un stat fără autoritate?

Timpul nu ne așteaptă!

Bertrand Russell, laureat al premiului Nobel, îndemna, încă din 1953, la reflecții!

Tipologia succesului în mileniul al III-lea?

"Dieta, injecțiile și interdicțiile se vor combina de la vârste foarte timpuri să producă acel tip de caracter și de credințe pe care autoritățile îl apreciază dezirabil! Astfel, orice critica a puterii va deveni imposibilă psihologic!"

Tot distinsul om de știință Bertrand Russell preciza că "o societate științifică nu va putea fi stabilă decât sub conducerea unui guvern mondial"?

Să înțelegem că numai împreună putem să construim o lume mai bună?

Să înțelegem că pacea va fi pentru toată lumea, iar sărăcia nu va mai fi o problemă?

Să înțelegem că vom reuși, astfel, să conviețuim cu toți sub soare, sub același Dumnezeu, fără griji pentru ziua de mâine?

În asemenea condiții, cine mai are nevoie de război?

Atitudinea civică a românilor, mai ales în fața nedreptăților, a devenit aproape inexistentă! Covid-19 a lăsat fără locuri de muncă peste 1.800.000 de români!

Când avem împrumuturi la bănci, cine își mai permite să iasă în stradă?

Înțelepciunea populară nu lipsește! Câinii latră, ursul merge! Cine este însă ursul?

După cum anticipa laureatul premiului Nobel, se pare ca nimic nu este întâmplator!

"Populația nu va cunoaște modul în care i se inoculează convingerile! Când tehnica va fi perfectată, fiecare guvern care a educat generații de oameni, în acest fel va putea să controleze întreaga populație în mod sigur și eficient, fără a fi nevoie de armate și de poliție!

Propaganda educațională va putea să obțină rezultate într-o singură generație!

Două forțe se opun unei astfel de politici: prima fiind religia, iar cealaltă fiind patriotismul!"

Ce se întâmplă când aceste două forte opun rezistență față de interesele puterii?

Răspunsul este unul simplu!

Palpitațiile românului se multiplică sub loviturile date de dublarea dobânzilor la împrumuturile bancare pentru o casă! Durerea de cap, dar și tăcerea sunt garantate concomitent cu explozia de prețuri la toate produsele de consum, de la pâine, cartofi și până la fasole și ulei!

Ce mai urmează?

Măsurile întârzie să apară!

Privesc cu rușine la circul care ne înconjoară!

Viitor?

Ce se va întâmpla dacă într-o noapte ne vom trezi în război?

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

