Poza virală care definește războiul din Ucraina. Unde a aterizat o rachetă neexplodată a rușilor FOTO

Pe rețelele de socializare circulă o imagine care ilustrează perfect războiul declanșat de Rusia în Ucraina și faptul că bombardamentul agresorilor e îndreptat cu precădere împotriva civililor.

Astfel, după cum se poate vedea mai jos, o rachetă neexplodată a rușilor a fost găsită într-o locuință din orașul Harkov, mai exact în chiuveta bucătăriei, asta după ce a pătruns prin tavanul încăperii respective.

Într-un videoclip postat pe Tik Tok apar inclusiv membrii unei echipe ucrainene specializate în neutralizarea materialelor explozibie care inspectează racheta în timp ce unul dintre ei o mișcă cu mâna.

another very dangerous Ukrainian military target, neutralized by the Russian invasion force. pic.twitter.com/d4z0K3XTpH