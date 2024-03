Medici unui spital din Gaza au povestit cum trupele israeliene i-au bătut și umilit. ”Am auzit sunete de frânghii, am crezut că voi fi spânzurat”

Personalul medical palestinian din Gaza a declarat pentru BBC că au fost legați la ochi, reținuți, forțați să se dezbrace și bătuți în mod repetat de trupele israeliene după un raid la spitalul lor luna trecută.

Ahmed Abu Sabha a povestit pentru BBC că a fost ținut timp de o săptămână în detenție, unde, a spus el, a fost păzit de câini, iar mâna i-a fost ruptă de un soldat israelian.

Alți doi medici, care au dorit ca numele lor să nu fie făcute publice, au declarat că au fost umiliți, bătuți, stropiți cu apă rece și forțați să îngenuncheze în poziții incomode ore întregi.

O înregistrare făcută pe ascuns în spitalul Nasser, în ziua în care medicii spun că au fost reținuți și transportați în afara spitalului, arată câțiva bărbați în lenjerie intimă în fața unei intrări a spitalului, așezați în genunchi, cu mâinile la ceafă.

