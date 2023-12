Unde era armata israeliană pe 7 octombrie? O investigație a The New York Times a constatat că trupele nu aveau niciun plan de luptă

O investigație a The New York Times a constatat că trupele erau dezorganizate, lipsite de poziție și se bazau pe rețelele sociale pentru a alege ținte. În spatele eșecului: Israelul nu avea niciun plan de luptă pentru o invazie masivă a Hamas, a constatat NYT.

Mult sub sediul militar israelian din Tel Aviv, într-un buncăr cunoscut sub numele de Groapa, comandanții încercau să înțeleagă rapoartele despre tirurile de rachete Hamas în sudul Israelului în dimineața zilei de 7 octombrie, când a venit apelul.

Era un comandant al diviziei care supraveghează operațiunile militare de-a lungul graniței cu Gaza. Baza lor era atacată. Comandantul nu a putut descrie amploarea atacului sau să ofere mai multe detalii, potrivit unui oficial militar. Dar a cerut să fie trimise toate întăririle disponibile.

La 7:43 dimineața, la mai bine de o oră după ce a început atacul cu rachete și mii de luptători Hamas au năvălit în Israel, The Pit a emis primele instrucțiuni de desfășurare a zilei. A ordonat tuturor forțelor de urgență să se îndrepte spre sud, împreună cu toate unitățile disponibile care ar putea face acest lucru rapid.

Dar liderii militari ai națiunii nu s-au prins încă că o invazie în Israel era deja în curs de desfășurare.

Câteva ore mai târziu, cetățenii israelieni disperați încă se descurcau singuri și cereau ajutor. Aproximativ 1.200 de oameni au murit când cea mai avansată armată din Orientul Mijlociu a eșuat în misiunea sa esențială: protejarea vieților israelienilor.

Tzahal, prost organizată

Înțelegerea tuturor motivelor din spatele răspunsului lent al armatei poate dura luni. Guvernul a promis o anchetă. Dar o investigație a New York Times a constatat că armata israeliană era lipsită de echipe și atât de prost organizată încât soldații comunicau în grupuri WhatsApp improvizate și se bazau pe postările de pe rețelele sociale pentru a primi informații. Comandourile s-au repezit în luptă înarmați doar pentru o luptă scurtă. Piloții de elicopter au primit ordin să caute știri și canale Telegram pentru a alege ținte.

Și poate cel mai condamnabil: Forțele de Apărare ale Israelului nu aveau nici măcar un plan de răspuns la un atac pe scară largă al Hamas pe pământul israelian, potrivit foștilor și actualilor soldați și ofițeri. Dacă un astfel de plan exista undeva pe un raft, au spus soldații, nimeni nu s-a antrenat în acest sens și nimeni nu l-a urmat. Soldații în acea zi l-au inventat ​​pe măsură ce luptau.

„În practică, nu a existat pregătirea defensivă potrivită, nicio practică și nici echiparea și consolidarea forței pentru o astfel de operațiune”, a spus Yom Tov Samia, un general-maior în rezervele israeliene și fost șef al Comandamentului de Sud al armatei.

„Nu a existat niciun plan de apărare pentru un atac surpriză precum cel pe care l-am văzut pe 7 octombrie”, a spus Amir Avivi, general de brigadă în rezervă și fost comandant adjunct al Diviziei Gaza, care este responsabilă de protejarea regiunii.

Această lipsă de pregătire este în contradicție cu un principiu fondator al doctrinei militare israeliene. Încă din zilele lui David Ben-Gurion, primul prim-ministru și ministru al Apărării al Israelului, scopul a fost să fie mereu în ofensivă - să anticipeze atacurile și să ducă bătălii pe teritoriul inamic.

Ca răspuns la o serie de întrebări ale NYT, inclusiv de ce soldații și ofițerii au spus deopotrivă că nu a existat niciun plan, Forțele de Apărare ale Israelului au răspuns: „IDF se concentrează în prezent pe eliminarea amenințării din partea organizației teroriste Hamas. Întrebările de acest fel vor fi analizate într-o etapă ulterioară.”

Ancheta The New York Times se bazează pe documente interne ale guvernului israelian și pe o analiză a materialelor armatei, cunoscută sub numele de Pandora, care conține zeci de mii de videoclipuri, inclusiv imagini de la camerele corporale purtate de teroriști și camerele de supraveghere cu circuit închis. NYT a intervievat zeci de ofițeri, soldați înrolați și martori oculari, dintre care unii au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizați să vorbească public despre operațiunile militare.

O mare parte a eșecul militar s-a datorat lipsei unui plan

Documentele și interviurile au dezvăluit noi detalii despre atac, inclusiv evaluări militare și ordine precum cel dat de The Pit devreme în acea dimineață. Luate împreună, ele arată că o mare parte a eșecului militar s-a datorat lipsei unui plan, cuplat cu o serie de pași greșiți de informații în lunile și anii dinaintea atacului.

Agențiile militare și de securitate israeliene au produs evaluări repetate cum că Hamas nu era nici interesat, nici capabil să lanseze o invazie masivă. Autoritățile s-au agățat de această viziune optimistă chiar și atunci când Israelul a obținut planuri de luptă ale Hamas care dezvăluiau că o invazie era tocmai ceea ce planifica Hamas.

Ideea că Hamas ar putea executa un atac ambițios a fost văzută ca fiind atât de puțin probabilă încât oficialii de informații israelieni au redus chiar interceptarea traficului radio Hamas, concluzionând că este o pierdere de timp.

Niciunul dintre ofițerii intervievați, inclusiv cei staționați de-a lungul frontierei, nu și-a putut aminti discuții sau antrenamente bazate pe un plan de respingere a unui astfel de atac.

„Din câte îmi amintesc, nu a existat un astfel de plan”, a spus Yaakov Amidror, un general israelian în retragere și fost consilier pentru securitate națională al prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Armata nu se pregătește pentru lucruri pe care le consideră imposibile.”

Garda civilă, cunoscută sub numele de Kitat Konnenut, slab organizată

Guvernul israelian a stabilit că garda civilă, cunoscută sub numele de Kitat Konnenut, slab organizată, va servi ca primă linie de apărare în orașele și satele de lângă graniță. Dar paznicii aveau standarde diferite de pregătire, în funcție de cine era responsabil. Ani de zile, ei au avertizat că unele dintre unitățile lor erau slab pregătite și subechipate, potrivit a doi oficiali militari israelieni care cunosc direct echipele de voluntari.

În plus, rezerviștii militari israelieni nu erau pregătiți să se mobilizeze și să se desfășoare rapid. Unii au descris că s-au îndreptat spre sud din proprie inițiativă.

Davidi Ben Zion, în vârstă de 38 de ani, major în rezervă, a spus că rezerviștii nu s-au antrenat niciodată să răspundă la o notificare imediată la o invazie. Antrenamentul presupunea că serviciile de informații israeliene vor afla în avans despre o invazie care se profilează, dându-le rezerviștilor timp să se pregătească pentru desfășurare.

„Procedura prevede să avem batalionul gata de luptă în 24 de ore”, a spus el. „Există o listă de verificare pentru a autoriza distribuirea a tot. Am exersat asta de mulți ani.”

Hamas a profitat de erorile israelienilor

Hamas a valorificat aceste erori în moduri care au întârziat și mai mult răspunsul israelian. Teroriștii au blocat intersecțiile cheie ale autostrăzilor, lăsând soldații blocați în lupte de incendii în timp ce încercau să intre în orașele asediate. Iar asediul Hamas asupra bazei militare din sudul Israelului a paralizat postul de comandă regional, paralizând răspunsul militar.

Rămân multe necunoscute despre acea zi, inclusiv ce ordine au fost date în interiorul conducerii militare superioare a Israelului din Tel Aviv și când. Ancheta The New York Times adaugă noi detalii la acoperirea agresivă din mass-media israeliană a răspunsului militar.

Ofițerii și rezerviștii care s-au îndreptat spre sud în acea dimineață, fie la ordine, fie pe cont propriu, au aflat curând de haosul în care intrau.

Generalul Barak Hiram, care urma să preia comanda unei divizii de-a lungul graniței Gaza, a condus spre sud pentru a vedea direct cum au răspuns soldații de acolo la ceea ce părea a fi un atac de rutină al Hamas.

Într-un interviu, el și-a amintit mesajele text pe care le-a primit de la soldații pe care îi cunoștea în regiune.

„Vino să ne salvezi.”

„Trimiteți armata, repede, ne ucid.”

„Ne pare rău că apelăm la tine, deja nu mai avem arme.”

Nepregătite pentru luptă

Unitățile de comando au fost printre primele care s-au mobilizat în acea dimineață. Unii au spus că s-au grăbit în luptă după ce au primit mesaje de cerere de ajutor sau au aflat despre infiltrările din rețelele sociale.

Alte unități erau în așteptare și au primit ordine oficiale de activare.

Dimensiunea redusă a echipelor a sugerat că comandanții au înțeles greșit amenințarea. Trupele s-au desfășurat cu pistoale și puști de asalt, suficiente pentru a înfrunta o bandă de teroriști care luaseră ostatici, dar nu pentru a intra într-o luptă la scară largă.

Documentele nedezvăluite anterior analizate de NYT arată cât de drastic greșit a interpretat armata situația. Înregistrările de la începutul zilei arată că, chiar și în timpul atacului, armata încă a evaluat că Hamas, în cel mai bun caz, ar putea trece de gardul de la graniță al Israelului în doar câteva locuri. Un document separat de informații, pregătit câteva săptămâni mai târziu, arată că echipele Hamas au spart de fapt gardul în peste 30 de locații și s-au pătruns rapid adânc în sudul Israelului.

Luptătorii Hamas, înarmați pentru mai multe zile de lupte

Luptătorii Hamas au intrat în Israel cu mitraliere grele, lansatoare de grenade propulsate de rachete, mine terestre și multe altele. Erau pregătiți să lupte zile întregi. Se pare că comandourile israeliene credeau că vor lupta doar câteva ore; unul a spus că a pornit în acea dimineață fără ochelarii de vedere pe timp de noapte.

„Teroriștii au avut un avantaj tactic distinct în puterea de foc”, a spus Yair Ansbacher, 40 de ani, un rezervist într-o unitate antiterorism care a luptat pe 7 octombrie. El și colegii săi au folosit în principal pistoale, puști de asalt și uneori puști cu lunetă, a spus el.

Zece agenți Shin Bet au fost uciși

Situația era atât de gravă încât la ora 9 dimineața, șeful Shin Bet, agenția de securitate internă a Israelului, a emis un ordin rar. El le-a spus tuturor angajaților antrenați pentru luptă și care poartă arme să meargă în sud. Shin Bet nu se activează în mod normal cu armata. Zece agenți Shin Bet au fost uciși în acea zi.

Înrăutățind lucrurile, armata a recunoscut că a mutat două companii de comando – peste 100 de soldați – în Cisiordania cu doar două zile înainte de atac, o reflectare a credinței greșite a Israelului că un atac Hamas nu era o amenințare iminentă.

Au rămas trei batalioane de infanterie și un batalion de tancuri de-a lungul graniței Gazei. Dar 7 octombrie a fost sărbătoarea evreiască Simchat Tora și Sabatul. Un ofițer militar superior a estimat că aproximativ jumătate din cei 1.500 de soldați din zonă erau plecați. El a spus că un alt batalion de infanterie a fost realocat cu ani mai devreme, după ce Israelul a terminat construirea unui zid de securitate în jurul Gazei.

Mulți soldați luptau pentru viața lor în loc să protejeze locuitorii din apropiere

Nu este clar dacă Hamas știa că armata are personal insuficient, dar a avut consecințe fatale. Când au început atacurile, mulți soldați luptau pentru viața lor în loc să protejeze locuitorii din apropiere. Hamas a luat cu asalt o bază, Nahal Oz, forțând soldații să o abandoneze și să lase în urmă prieteni morți.

Și așa cum voluntarii civili avertiseră, prima linie de apărare din interiorul Israelului a fost rapid copleșită. Unele unități abia au avut suficiente arme pentru o luptă de o oră, au spus oficialii.

Hamas a lucrat, de asemenea, strategic pentru a slăbi avantajul Israelului în puterea de foc. Teroriştii au vizat tancuri israeliene, lovind mai multe dintre ele, a spus generalul Hisham Ibrahim, comandantul corpului blindat. Tancurile au rămas fără muniție, lăsând echipajele să lupte cu soldații de la sol.

Într-un alt caz larg acoperit de mass-media israeliană, Hamas a tras asupra unui elicopter israelian, forțându-l să coboare lângă Gaza. Parașutiștii au scăpat înainte ca elicopterul să izbucnească în flăcări.

Toate acestea ar fi trebuit să fie un semn clar că Israelul era supus unui atac larg, că se confruntă cu o situație îngrozitoare.

Dar Hamas a făcut o altă lovitură strategică în acea dimineață, care a orbit armata Israelului într-un moment critic.

Greșeală gravă

Asaltul asupra bazei militare Re'im i-a forțat pe soldați de acolo să lupte pentru viața lor, mai degrabă decât să coordoneze un răspuns la invazie.

Re'im găzduieşte Divizia Gaza, care supraveghează toate operaţiunile militare din regiune. De asemenea, găzduiește două brigăzi, nordică și sudică, dedicate protejării a aproximativ 64 de kilometri de graniță.

Ca și alte baze, Re'im nu avea personal suficient din cauza vacanței. Un comandant de brigadă și personalul cheie erau departe de bază, potrivit unui ofițer superior. Aceștia au fost chemați înapoi înainte de zori, în timp ce oficialii israelieni din serviciile de informații încercau să dea sens activității neobișnuite ale Hamas chiar peste granița din Gaza.

Mulți soldați, totuși, au fost lăsați să doarmă. Unul a spus pentru NYT că unii nu au știut că sunt atacați până când Hamas a intrat în dormitorul lor. Mai mulți au fost uciși în paturile lor. Alții s-au baricadat în camere sigure.

„După ce au construit gardul, au pus cartierul general în mijlocul sectorului”, a spus generalul Samia, fostul șef al Comandamentului de Sud. El a spus că cei trei comandanți ai brigăzilor și diviziei nu ar fi trebuit niciodată găzduiți împreună atât de aproape de granița Gaza.

„În aceeași tabără, toții trei – în aceeași locație”, a spus el. „Ce greșeală. Ce greșeală.”

Autoritățile israeliene știau, de asemenea, cu ani în avans, că Hamas plănuia să elimine Re'im ca parte a invaziei sale, arată documentele obținute anterior de The New York Times. Ei au respins acel plan, ca și perspectiva unei invazii generale, ca fiind neplauzibil.

Chiar și în mai, când analiștii de informații au tras alarma cu privire la exercițiile de antrenament Hamas, oficialii israelieni nu au crescut nivelul trupelor în sud.

Atacul asupra lui Re'im a dus la o aproape întrerupere a comunicațiilor în interiorul unității care coordonează mișcările trupelor în sudul Israelului, potrivit unui soldat care se afla acolo pe 7 octombrie.

Divizia care trebuia să conducă bătălia încerca să nu fie depășită.

Nici la prânz, potrivit unui alt oficial al Comandamentului de Sud, ofițerii de acolo nu au înțeles ce se întâmplă. Ei au evaluat că Hamas a trimis aproximativ 200 de oameni înarmați în Israel. Armata a avut nevoie de cea mai mare parte a zilei pentru a prelua controlul asupra bazei Re'im.

Hamas a înțeles cum să folosească geografia Israelului împotriva Tzahal

În ciuda asediului lui Re'im, întăririle nu erau departe. Mii de soldați se aflau la mai puțin de 40 de minute de orașele care erau atacate. Dar în timp ce cetățenii îngroziți așteptau în buncăre sau s-au ascuns de oamenii înarmați, soldații israelieni au fost blocați pe autostradă, neputând ajunge la ei.

O autostradă centrală leagă bazele militare din centrul și sudul țării de comunitățile de lângă Gaza. Buzunare de oameni înarmați Hamas au organizat ambuscade de-a lungul traseului, arată videoclipurile Pandora. Comandanții israelieni au ezitat să trimită soldați în acele capcane, potrivit a doi ofițeri militari israelieni care au luat parte la conversații în acea dimineață.

„Hamas este peste tot pe drumuri”, a raportat un soldat israelian într-o conversație relatată de un participant. „Ei dețin strada, nu noi.”

Una dintre cele mai mortale intersecții a fost Sha'ar HaNegev, intersecția a două artere principale care duceau la orașele și comunitățile asediate cunoscute sub numele de kibuț. Hamas a capturat intersecția ucigând șoferi, dând foc mașinilor și blocând drumurile, potrivit oficialilor militari și videoclipurilor.

„Fiecare întâlnire la intersecții a dus la uciderea teroriștilor și la încetinirea avansului nostru”, a spus Ansbacher, rezervistul antiterorism, relatând progresul frustrant al echipei.

„Pe măsură ce mergem, înțelegem că suntem cu adevărat întârziați. În kibuț au nevoie de noi și oamenii sunt uciși.”

Ceața de război

Unitatea de comando de elită Maglan operează dintr-o bază la aproximativ 25 de minute de Gaza.

Comandantul adjunct al acesteia a activat unitatea în jurul orei 6:30 pe 7 octombrie, potrivit unui ofițer familiarizat cu operațiunile din acea zi. Însă echipa a primit puține îndrumări de la înalți generali israelieni sau de la cartierul general al Diviziei Gaza, care era ea însăși atacată.

Comandourile Maglan s-au specializat în operarea în spatele liniilor inamice, unde Israelul se aștepta întotdeauna să aibă loc luptele. Niciunul dintre ei nu s-a antrenat pentru a răspunde unei invazii, a spus ofițerul.

Ofițerul a spus că nu au existat „misiuni concrete”. Soldaților li s-a spus „să ia doar o armă” și „să salveze oamenii”.

Întrucât comunicarea între Re'im era întreruptă și liderii militari din Tel Aviv se străduiau să înțeleagă amploarea atacului, Maglan a apelat la o sursă improbabilă de informații: Refael Hayun, un tânăr de 40 de ani care locuia cu părinții săi în Netivot, aproximativ 8 kilometri de Gaza.

Hayun a urmărit în timp real videoclipurile Hamas cu atacul pe rețelele de socializare și a transmis informații ofițerilor din Maglan. El a început să trimită mesaje WhatsApp de la oameni care încearcă să-și salveze copiii, prietenii și alții.

„Bună, Refael, suntem blocați într-un container de gunoi lângă locul petrecerii”, se poate citi într-un mesaj. „Te rog, vino să ne salvezi. Suntem 16 oameni.”

Hayun a transmis acele locații către comandouri, dar ei nu au înțeles enormitatea luptei. O echipă Maglan a ucis mai mulți teroriști în apropierea unei baze din Zikim, chiar la nord de Gaza, dar nu și-au dat seama decât la ora 11 dimineața că luptătorii Hamas au luat cu asalt Kfar Aza, unde au avut loc unele dintre cele mai grele lupte.

Un comandant de echipă le-a spus soldaților aflați la bordul unui elicopter să verifice canalele Telegram și știrile pentru a alege ținte.

Soldații au preluat informații. Un comandant de echipă le-a spus soldaților aflați la bordul unui elicopter să verifice canalele Telegram și știrile pentru a alege ținte.

Un general rezervist care a luptat în acea zi, a spus că au fost mulți eroi pe 7 octombrie. Dar o armată are nevoie de eroi, a spus el, atunci când lucrurile merg prost.

Maiorul în rezervă Ben Zion a spus că unitatea sa de parașutiști și-a părăsit baza din centrul Israelului, nu departe de Tel Aviv, într-un convoi în jurul orei 13:30. Ei s-au mobilizat singuri, fără un ordin oficial de chemare. Pentru a economisi timp, au plecat fără echipament de vedere pe timp de noapte sau armament adecvat.

Se aștepta să vadă drumurile pline de soldați și echipamente și vehicule blindate îndreptându-se spre sud.

„Drumurile erau goale!” și-a amintit într-un interviu. După aproximativ șapte ore de luptă, s-a întors către rezervistul de lângă el și a întrebat: „Unde este Tzahal?”.

