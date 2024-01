Israelul desfășoară un dirijabil enorm pentru a ajuta în lupta împotriva militanților Hezbollah la granița cu Libanul

Forțele aeriene israeliene au trimis un dirijabil radar masiv care este pregătit să patruleze la granița dintre Israel și Liban pe fondul tensiunilor în creștere, relatează The Telegraph.

„Tal Shamayim” sau „Roua cerului” este unul dintre cele mai mari baloane de observare la altitudine mare de acest gen, relatează The Jewish Press.

Forțele de Apărare Israeliene au desfășurat un dirigix enorm pentru a supraveghea regiunea în timp ce conflictul cu Hezbollah, puternicul partid politic și grup militant șiit libanez, escaladează de-a lungul graniței cu Libanul.

Yesterday, the IAF officially received the "Tal Shamaim" platform developed in cooperation with the @Israel_MOD and the U.S. Missile Defense Agency (MDA). pic.twitter.com/MyjDFjLlU8