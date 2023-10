Imaginea tulburătoare din timpul războiului care face înconjurul planetei: "Am vrut să lăsăm o amintire în cazul în care murim"

Fostul ambasador al Israelului în România, David Saranga, a postat o imagine cu doi tineri care se sărută în timp ce se ascund de atacurile Hamas.

"Această fotografie a fost făcută de un cuplu care a participat la festivalul de muzică, Amit și Nir, în timp ce se ascundeau în tufișuri de teroriștii Hamas care au măcelărit sute de tineri israelieni la o petrecere.

Au făcut-o pentru a lăsa o amintire de dragoste în caz că vor muri", a scris David Saranga pe X.

Amit și Nir au supraviețuit atacurilor Hamas, însă prietenul lor, Ziv, este de negăsit.

Într-o postare pe Instagram, tânăra Amit a scris: "Iubirea mea, este încă imposibil să descriem prin ce am trecut noi acolo. Până nu este și Ziv acasă, nimic nu e încheiat. Am fugit de acolo ca oile înainte de a fi ucise, ne-am ținut de mână și am fugit prin câmpuri. Dintr-odată tu ai decis să facem un selfie, în timp ce ne ascundeam, și am fost supărată, dar mi-am spus că, măcar dacă vom muri, familiile noastre vor rămâne cu amintirea dragostei noastre".

This picture was taken by a couple who attended the music festival, Amit and Nir, while they were hiding in the bushes from Hamas terrorists who slaughtered hundreds of young Israelis at a party.

They took it to leave a memory of love in case they die#Israel_under_attack pic.twitter.com/zg0fACLIcU