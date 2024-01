Apărarea antiaeriană rusă a tras accidental și i-a ucis pe parașutiștii Moscovei în apropierea graniței cu Ucraina, scrie scrie Newsweek, citând presa rusă locală.

Incidentul a avut loc în timpul unui exercițiu la poligonul de antrenament militar Kuzminski din regiunea Rostov din Rusia, a informat duminică, 7 ianuarie, postul rusesc Telegram Kremlin Snuffbox. Se spunea că un operator de tunuri antiaeriene ZU-23-2 a confundat exercițiile cu o invazie ucraineană și a deschis focul. Poligonul se află la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Ucraina.

Ca urmare a tirului antiaerian, doi militari ruși au fost uciși, potrivit canalului, care a precizat că „din fericire, majoritatea focurilor de armă au fost ratate”.

Newsweek nu a putut verifica în mod independent informațiile și a contactat luni, 8 ianuarie, Ministerul Apărării al Rusiei pentru comentarii prin e-mail.

