Rusia lansează un val de atacuri în toată Ucraina. Moscova spune că a lovit instalațiile „complexului militar-industrial ucrainean”

Rusia a lansat sâmbătă, 13 ianuarie, dimineața, atacuri împotriva regiunilor din Ucraina folosind inclusiv rachete hipersonice, potrivit autorităților locale și forțelor antiaeriene ucrainene, informează The Guardian.

În regiunea Cernihiv din nordul Ucrainei, guvernatorul a spus că atacul a provocat pagube într-o locație nespecificată, dar nu au fost victime. În centrul Ucrainei, o rachetă a fost doborâtă peste Kremenciuk, în regiunea Poltava . O clădire a fost avariată, dar nu au fost înregistrate victime. În regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei, două rachete de croazieră au fost doborâte peste districtul Krivoi Rog. De asemenea, s-au auzit explozii în orașul Kropivnitski din regiunea Kirovohrad din centrul Ucrainei, fără victime. În regiunea Hmelnițki din vestul Ucrainei, autoritățile locale au anunțat că nicio „infrastructură critică” sau civili nu au fost afectați. Forțele de apărare antiaeriană operau și în regiunea Rivne din vestul Ucrainei unde nu au fost raportate victime sau pagube. În Liov, vestul Ucrainei, a existat o alertă de raid aerian între orele 6.30 și 8.25 – dar guvernatorul a spus că forțele de apărare antiaeriană au anunțat că „rachetele nu au reușit să intre în spațiul aerian” al regiunii Liov.

Another massive missile attack on Ukraine in the morning. The missiles were fired at Kyiv, Dnipropetrovs’k, Chernihiv, Poltava, Ivano-Frankivsk regions. A boiler house in Chernihiv was damaged, and the blast wave smashed windows in residential buildings. One missile fell in the… pic.twitter.com/5bJDzED3T5