Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, a declarat în timpul unui eveniment la care a luat parte alături de soția sa, Hillary Clinton, că și-a dat seama încă din 2011 că este doar „o chestiune de timp” până când Vladimir Putin va ataca Ucraina, scrie The Guardian. Bill Clinton a relatat o discuție pe care a avut-o cu Putin la Davos, în 2011.

Cei doi au abordat atunci acordul negociat între Clinton și fostul președinte rus, Boris Elțîn prin care Rusia se angaja să respecte teritoriul Ucrainei dacă regimul de la Kiev va renunța la arsenalul nuclear rămas aici de pe vremea Uniunii Sovietice. „Vladimir Putin mi-a spus în 2011, cu trei ani înainte să ia Crimeea, că nu este de acord cu înțelegerea pe care am făcut-o cu Boris Elțîn”, a povestit fostul președinte al SUA. „A spus: «Nu sunt de acord cu ea. Nu are sprijinul meu. Nu mă consider legat de ea». Și am știut din acea zi că este doar o chestiune de timp”, a spus Bill Clinton.

La rândul ei, fosta vicepreședintă SUA, Hillary Clinton, a vorbit despre războiul din Ucraina și modul în care s-ar putea încheia. Aceasta a spus că pentru încetarea ostilităților, Ucraina trebuie fie să câștige războiul, fie să recupereze măcar teritoriile pierdute în invazia care a început în 2022. „Au nevoie de aceste pârghii. Nu aș avea încredere în Putin la masa negocierilor în nicio circumstanță, decât dacă ucrainenii, sprijiniți de noi, au suficiente pârghii”, a spus Hillary Clinton.

Luna trecută, fostul președinte american Bill Clinton a spus că regretă că a făcut presiuni asupra Ucrainei să renunțe la focoasele sale nucleare într-o negociere cu mize mari în 1994.

Într-un interviu acordat serviciului de știri irlandez RTÉ, Clinton a spus că simte o „miză personală” în integritatea teritorială fragilă a Ucrainei. El crede că Rusia nu ar fi invadat Ucraina în 2014 și în 2022, dacă armele sale nucleare moștenite de la fosta URSS ar fi fost încă în țară.

„Simt o miză personală pentru că i-am făcut pe ucraineni să accepte să renunțe la armele lor nucleare”, a spus Clinton. „Și niciunul dintre ei nu crede că Rusia ar fi făcut această cascadorie dacă Ucraina ar mai avea armele”.

În 1994, SUA au ajutat la intermedierea Memorandumului de la Budapesta, cu fostul președinte rus Boris Elțin și cu fostul președinte ucrainean Leonid Kravciuk, cu intenția de a scăpa de armele nucleare care erau încă staționate pe teritoriul Ucrainei după căderea Uniunii Sovietice.

SUA au negociat, de asemenea, acorduri pentru ca Rusia să respecte suveranitatea și granițele Ucrainei, dar în 2014, Rusia și-a încălcat promisiunea că nu va contesta granițele Ucrainei după invadarea Crimeei.