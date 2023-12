Rusia a amplasat tehnologie de bruiaj pe tancurile sale de teama dronelor ucrainene

Pentru a contracara amenințarea mereu prezentă a dronelor kamikaze, Rusia pare să atașeze dispozitive de bruiaj la tancurile și vehiculele sale.

Mișcarea este cel mai recent exemplu de război electronic pe câmpul de luptă, deoarece ambele părți își intensifică apărarea pentru a proteja trupele de vehiculele aeriene fără pilot (UAV) care au devenit o amenințare atât de mare, vânând tancuri, vehicule blindate, camioane de aprovizionare, trupe de infanterie și chiar soldați individuali, scrie Business Insider.

La începutul acestei săptămâni, un canal Telegram din Rusia a distribuit o fotografie a unui tanc camuflat cu un bruiaj deasupra acoperișului de protecție, un grilaj menit să protejeze împotriva atacurilor cu drone.

Observatorii au identificat sistemul în formă de con ca fiind un bruiaj Volnorez C-UAS EW.

Video about the Volnorez and photos of them emplaced on a pick up truck and Bukhanka. Russian Telegram channels are crowdfunding to purchase them for Russian units. pic.twitter.com/jgYjVUJ7n4