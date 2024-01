Noile coaliții europene care sar în ajutorul Ucrainei. Ambițiile lacome ale lui Putin grăbesc sprijinul militar pentru Kiev

În Paris, a luat ființă, joi, o coaliție care va organiza ajutorul militar oferit de aliații Ucrainei. Această nouă coaliție, care va fi condusă de Franța și Statele Unite, își propune să reunească eforturile națiunilor participante pentru a ajuta Ucraina să aibă, pe termen scurt și lung, o forță de artilerie adaptată nevoilor contraofensivei și ale armatei ucrainene de mâine.

Noua coaliție are ca scop coordonarea națiunilor care doresc să ajute Ucraina cu echipament militar.

Pentru a susține Ucraina atât timp cât este necesar, cele 50 de state din formatul Ramstein, se organizează în coaliții. Iar astfel, au luat ființă, din acest grup, 5 coaliții: una de apărare sol-aer, una pentru blindate, o alta pentru forțele aeriene, una pentru securitate maritimă iar, de joi există și coaliția artilerie.

Ministrul francez al Armatelor, Sébastien Lecornu a deschis o primă reuniune a coaliției, joi, în Paris, în prezența unor responsabili din 23 de state. Ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov a decis, în ultimul moment, să nu mai vină la Paris, din motive de securitate dar a participat la eveniment, în videoconferință.

Rustem Umerov a explicat că Ucraina are nevoie de muniție, pentru a-și putea duce contraofensiva împotriva Rusiei.

De partea sa, ministrul francez al Armatelor, Sébastien Lecornu, speră să obțină finanțarea necesară pentru a produce 60 de tunuri Caesar, pentru Ucraina:

"Franța deblochează 50 de milioane de euro pentru a putea cumpăra 12 tunuri Caesar. Dar, Franța are capacitatea să producă alte 60, nu avem însă banii necesari. Costul total este de 280 de milioane de euro. Despre acest proiect am discutat cu partenerii noștri – cu germanii, britanicii și cu americanii. I-am rugat să ne ajute să completăm bugetul pentru a putea produce și livra aceste tunuri Caesar. Președintele Emmanuel Macron anunța săptămâna aceasta că va trimite 40 de rachete aer-sol SCALP iar în plus vom trimite și rachete cu rază scurtă, tot aer-sol. Trimitem 50 de rachete, pe lună, începând cu această lună".

Kiev utilizează deja 49 de tunuri Caesar, produse de Nexter – un grup franco-german.

Franța a cedat ori a vândut Ucrainei, 30 de tunuri Caesar iar Danemarca a furnizat deja 19.

Mai multe dintre aceste coaliții au fost lansate în ultimele săptămâni: Regatul Unit și Norvegia conduc coaliția dedicată armamentului maritim, Estonia și Luxemburg cea pentru tehnologiile informației, Statele Unite și Țările de Jos pe cea privind forțele aeriene. Demersul reprezintă o modalitate prin care Franța a dorit să-și arate sprijinul pentru Ucraina, dar și să-și consolideze poziția în fața partenerilor săi, scrie Le Mode.

Sébastien Lecornu, ministrul francez al apărării, dezvăluie într-un interviu pentru cotidianul „Le Parisien” că industria franceză accelerează producția de tunuri pentru a produce încă 72 de unităţi de acum până la începutul lui 2025, reamintind că președintele Emmanuel Macron a subliniat că victoria Rusiei trebuie evitată cu orice preț nu numai pentru Ucraina, ci și pentru securitatea proprie a Europei, de aceea trebuie să continue înarmarea guvernului lui Zelenski.

"Sunt stabilite chestiuni de producție a echipamentului ce va fi furnizat, este stabilit cine poate furniza și ce anume, cum pot fi mărite capacitățile de producție, sunt așadar niște chestiuni tehnice privitoare la producerea și furnizarea de armament. Există și aspecte financiare ce trebuiesc discutate. Este cazul Franței care vrea să livreze noi tunuri dar, în acest moment, nu există finanțarea necesară producției lor. Motiv pentru care, Franța va trebui să găsească bugetul necesar, din exterior, fie din Europa fie din Statele Unite. Coaliția este cadrul ideal pentru a discuta astfel de probleme. Apoi, coaliția discută și despre muniție. Kiev are nevoie de muniție iar Europa nu reușește să producă suficient. În 2023, Europa a promis Ucrainei 1 milion de obuze. Dar, un raport parlamentar arată că în cele din urmă am produs și furnizat doar 300.000 de obuze", explică pentru RFI Olivier Kempf, politolog și cercetător la Fundația pentru Cercetare Strategică din Paris

Pe de altă parte, Parlamentul german a respins cu o majoritate răsunătoare propunerea de a trimite rachete de croazieră Taurus în Ucraina, refuzând astfel o cerere a președintelui Volodimir Zelenski, aflăm din La Razon. Acest vot nu are caracter obligatoriu, dar dezvăluie sentimentul societății germane, care conform sondajelor nu dorește o escaladare cu Rusia. Decizia finală privind livrările de rachete Taurus către Ucraina revine cancelarului social-democrat Olaf Scholz, care „a ridicat obiecții în trecut” față de trimiterea de tancuri Leopard, deși acestea au fost în cele din urmă trimise în Ucraina, reamintește publicația spaniolă.

Dacă Ucraina nu înfrânge Rusia, se va termina cu rău pentru Europa

Dacă Ucraina nu înfrânge Rusia, se va termina cu rău pentru Europa, a declarat joi pentru AFP ministrul de externe lituanian, Gabrielius Landsbergis, avertizând că armata rusă ar putea încerca apoi să avanseze mai departe pe continentul european.

Şeful diplomaţiei acestui stat baltic a vorbit în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, unde războiul din Ucraina a dominat dezbaterile. Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a participat la eveniment pentru prima dată în aproape doi ani de conflict, căutând să obţină mai mult sprijin.

Gabrielius Landsbergis a spus că Europa "nu a reuşit să se trezească la realitate", şi anume că ceea ce se întâmplă în Ucraina este "războiul Europei", şi a îndemnat continentul să facă mai mult pentru a se pregăti în faţa unei posibile agresiuni a altor ţări europene de către Rusia.

"Nu există niciun scenariu în care, dacă Ucraina nu câştigă, s-ar putea termina cu bine pentru Europa", a avertizat ministrul lituanian, subliniind că "este posibil ca Rusia să nu se limiteze doar la Ucraina".

Una dintre modalităţile prin care Europa poate face mai mult cu scopul de a se proteja ar fi să efectueze "achiziţii comune, ne-am putea procura lucrurile necesare pentru apărarea Europei", a declarat Landsbergis.

"Unii dintre noi poate au crezut că depinde de altcineva să se ocupe de asta sau să facă treaba grea. Dar acesta este războiul Europei", a insistat el.

Landsbergis a salutat însă numeroasele discuţii despre Ucraina, inclusiv la nivel foarte înalt, în cadrul Forumului de la Davos.

Kievul şi aliaţii săi au profitat de această întâlnire internaţională pentru a încerca să contracareze orice lasitudine faţă de conflictul în care sunt angajaţi ucrainenii care ar putea apărea după izbucnirea războiului în Fâşia Gaza.