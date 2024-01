Ucraina a anunţat luni că forţele sale aeriene au doborât două avioane ruseşti în zona Mării Azov, informează Reuters.

Cele două avioane erau un avion de recunoaştere A-50 şi un avion model Il-22 ce serveşte drept comandament aeropurtat.

"Forţele Aeriene ale Ucrainei au distrus un aparat de zbor inamic cu rază lungă de detecţie radar A-50 şi un centru de control aerian inamic Il-22. Le sunt recunoscător Forţelor Aeriene pentru operaţiunea planificată şi executată perfect în regiunea Mării Azov!", a scris comandantul armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, într-un mesaj pe Telegram.

Russian Telegram channels indirectly confirm the loss/damage of A-50 and Il-22M11 planes. There has been no official information or confirmation so far. Here is what they post:

"Tragedy is always tragedy. Especially when it is of this scale.

No matter who was there.

We probably… https://t.co/A5eJ462ZDG pic.twitter.com/ePTRXh2IMh