Bruiaj „fără precedent“ a semnalului GPS într-un stat NATO vecin cu Rusia

Au fost observate perturbații ale semnalelor de navigație GPS (Global Positioning System) în unele zone din Finlanda, cel mai nou membru NATO, scrie Newsweek.

Perturbările semnalelor utilizate de piloți, precum și de automobiliști, urmează unor perturbări GPS anterioare care au stârnit speculații privind implicarea Rusiei, deși nu există nicio dovadă că Moscova se află în spatele ultimului incident.

Agenția finlandeză pentru Transport și Comunicații (Traficom) a declarat că perturbațiile GPS au fost detectate duminică în estul și sud-estul Finlandei, potrivit postului TV finlandez YLE News.

New GPS interference over Finland in the last 24 hours. Unprecedented in terms of # of aircraft affected and size of the region affected. The Baltic sure has been exciting lately… https://t.co/sHcnuXYWXy