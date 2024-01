De ce iau ucrainenii tot mai mulți prizonieri negri. ”Mi-au spus că nici măcar nu au muniție de luptă” VIDEO

Un număr tot mai mare de criminali și mercenari din Africa luptă în rândul forțelor armate rusești din Ucraina. Un criminal condamnat din Capul Verde a apărut într-un videoclip de propagandă, iar un somalez a fost capturat de forțele ucrainene, a remarcat pe Twitter ChrisO_Wiki, un autor și cercetător independent de istorie militară.

Unul dintre ei se numește Pina Nelson, locuitor al orașului Cheboksary, din Capul Verde. Se pare că ar fi fost urmărit penal „de zece ori pentru conduită dezordonată, de două ori judecat pentru furt, o dată pentru amenințare cu moartea, tâlhărie și insultarea unui ofițer de poliție”.

1/ An increasing number of criminals and mercenaries from Africa are fighting with the Russian armed forces in Ukraine. In the latest instances, a convicted criminal from Cape Verde appeared in a propaganda video and a Somali was captured by Ukrainian forces. ⬇️ pic.twitter.com/3KuEgA5rka — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 11, 2024

A fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare în februarie 2021 pentru furtul unui telefon mobil și al unui card bancar. După ce a fost eliberat dintr-o închisoare Lapsary, din Chuvahia, s-a înrolat pentru a lupta în Ucraina.

Într-un alt caz raportat recent, un mercenar somalez a fost capturat de forțele ucrainene lângă Avdiivka. Circumstanțele recrutării sale nu sunt clare, dar cel mai probabil a fost recrutat din închisoare.

Ukrainian Defenders have captured a mercenary from Somali near Avdiivka, Armiya TV informs. He surrendered together with Russians. He had a passport of Somalia and barely understood Russian or Ukrainian. Just like other mercenaries, he went to fight for the money. He arrived to… pic.twitter.com/RWvb99x1pA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 10, 2024

S-a predat împreună cu rușii. Avea un pașaport somalez și abia înțelegea rusă. La fel ca alți mercenari, a mers să lupte pentru bani. A ajuns în prima linie la sfârșitul lunii decembrie și s-a predat la începutul lunii ianuarie.

Același lucru s-a întâmplat cu doi bărbați din Tanzania și Zambia care au fost uciși în luptele din Ucraina în 2022.

În alt caz, foști rebeli din Republica Centrafricană pe care Grupul Wagner i-a recrutat pentru a lupta în Ucraina au rămas fără bani, mâncare sau muniție, a informat The Daily Beast.

1/ Wagner has held a memorial ceremony for Tarimo Nemes Raymond, a Tanzanian student imprisoned in Russia who was killed fighting for Wagner at Bakhmut in October 2022. He is the second African known to have died for Wagner in the Ukraine war. ⬇️pic.twitter.com/L2yj3uYq3C — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 18, 2023

Grupul militar privat legat de Kremlin a recrutat aproximativ 100 de foști rebeli din Republica Centrafricană, cunoscută și sub numele de CAR, și i-a trimis în prima linie în regiunea Donbas din Ucraina în urmă cu opt luni alături de soldați ruși. De atunci, ei au pierdut contactul cu omologii lor ruși, au declarat două surse pentru presă.

O sursă – un fost luptător rebel din CAR care lucrează pentru Wagner Group, care nu fusese trimis în Ucraina – a declarat pentru The Daily Beast că colegii săi din Ucraina au spus că au fost lăsați să lupte singuri și că trebuie să „fure de la civili” pentru a supravietui.

„Nu au fost plătiți de luni de zile și nici nu se pot hrăni singuri”, a spus sursa.

O a doua sursă, tot un recrut al Grupului Wagner, a declarat pentru presă că colegii săi soldați angajați care au luptat în Ucraina au spus că au fost abandonați de comandanții lor ruși și se tem pentru viața lor.

„Mi-au spus că nici măcar nu au muniție de luptă”, a spus el. „Unii dintre ei nu au fost văzuți de colegii lor de luni de zile”.

The Daily Beast a spus că nu și-a numit sursele pentru a le proteja de o posibilă răzbunare.

Grupul Wagner, fondat de Evghnei Prigojin, un fost apropiat al președintelui Vladimir Putin, mort într-un suspect accident de avion după o revoltă eșuată, a recrutat luptători din surse neconvenționale, inclusiv condamnați din închisorile rusești, luptători sirieni și foști rebeli din Republica Centrafricană pentru a lupta în Ucraina.

Anul trecut, Grupul Wagner a trimis peste 200 dintre foștii rebeli UPC la pregătire militară la Moscova. Jumătate din grup, pe care RCA îi numește adesea „rușii negri”, au fost dislocați în Ucraina, în timp ce jumătate s-au întors în Republica Centrafricană, potrivit The Daily Beast.

Wagner a organizat o ceremonie comemorativă pentru Tarimo Nemes Raymond, un student tanzanian închis în Rusia, care a fost ucis luptând pentru Wagner la Bahmut în octombrie 2022. Este al doilea african despre care se știe că a murit pentru Wagner în războiul din Ucraina.