Cum au ajuns rachetele cu momeală ADM-160 fabricate în SUA, spaima rușilor. Ucraina nu a anunțat niciodată că le-a primit

De la sosirea rachetelor de croazieră Storm Shadow din Marea Britanie, în mai 2022, și a omoloagelor lor franceze SCALP câteva luni mai târziu, acestea au fost responsabile pentru unele dintre cele mai spectaculoase și vitale lovituri strategice împotriva forțelor ruse.

Rachetele au fost responsabile pentru lovituri cu rază lungă de acțiune asupra țintelor, inclusiv sediul Flotei ruse de la Marea Neagră, distrugerea a două nave maritime importante în șantierul naval din Sevastopol, un cartier general al armatei, un hotel din Berdiansk ocupat, aerodromul Saki din Crimeea și podul Cionhar care leagă Ucraina continentală de Crimeea.

Deși se știe că sunt muniții extrem de capabile, greu de detectat, succesul Storm Shadow/SCALP, care sunt rachete de croazieră cu mișcare relativ lentă, în a sparge ecranul extins de apărare antiaeriană desfășurat de forțele ruse a surprins mulți experți.

Când Marea Britanie și Franța au oferit inițial rachetele Ucrainei, aceiași experți au respins capacitatea forțelor aeriene ale Kievului de a le opera cu avioanele lor vechi din epoca sovietică. MBDA, producătorii de rachete, erau ei înșiși sceptici.

Ei au sugerat că va dura șase luni pentru a modifica aeronava Su-24 desemnată să fie platforma de lansare – un argument pe care Germania îl folosește și ca motiv pentru a nu furniza Ucrainei rachetele de croazieră Taurus.

Cu toate acestea, modificările au fost făcute de MDBA în câteva săptămâni prin simpla utilizare a stâlpilor de lansare dezafectați de la avioanele de luptă multirol britanice Tornado . Singura limitare pare să fie că desemnarea țintei trebuie introdusă înainte de desfășurare și nu poate fi modificată în zbor de către pilot.

Indiciile despre modul în care rachetele au fost folosite atunci cu atât de mult succes au existat încă de la prima lor utilizare în mai, când epava unui ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD) a fost recuperat după un atac Storm Shadow împotriva a trei fabrici din Luhansk-ul ocupat, scrie Kyiv Post.

MALD este fabricat de Raytheon ca o rachetă momeală de consum, lansată în aer, concepută pentru a declanșa, a încurca și a distrage atenția apărării aeriene inamice. Este similară cu o rachetă de croazieră, dar poate fi programată pentru a simula modelul de zbor și a imita semnătura radar a unei game largi de aeronave sau rachete.

Momeliile sunt deosebit de utile pentru a atrage atenția apărării antiaeriene a inamicului, oferind propriilor aeronave și/sau rachete infiltrate o șansă mai mare de a ajunge la țintă.

MALD navighează folosind un sistem combinat de ghidare inerțială și GPS. Cântărește în jur de 130 de kilograme și are o lungime de 2,85 metri, cu o anvergură a aripilor de 1,7 metri . Este propulsat de un turboreactor Pratt & Whitney TJ-150 cu o autonomie de aproape 1.000 de kilometri și o viteză de 0,9 mach.

⚡️The fallen 🇺🇸American decoy missile AGM-160 MALD, probably in the Kherson region.

They are used at the same time as SS/SCALP-EG, but the carrier aircraft is still unknown, as well as the number received by 🇺🇦Ukraine pic.twitter.com/3kZ7hrXPOn