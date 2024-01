Un avion rusesc și-a aruncat accidental încărcătura în satul Petropavlovsk din regiunea rusă Voronej, avariind mai multe case particulare. Accidentul a avut loc în același timp în care Rusia a lovit Ucraina cu un val de mare amploare de rachete și drone kamikaze.

"La 2 ianuarie 2024, în jurul orei 9.00, ora Moscovei (GMT), în timpul unui zbor al Forțelor Aerospațiale, o descărcare anormală de muniție de avion a avut loc deasupra satului Petropavlovsk", a precizat armata rusă într-un comunicat citat de agențiile de presă ruse.

Armata Moscovei a confirmat că șase case private au fost lovite, dar a subliniat că nu există răniți. O comisie a fost trimisă la fața locului pentru a evalua amploarea pagubelor.

In case you missed it, a powerful Russian missile fell today in a Petropavlovka district of Voronezh, south Russia. Authorities are hiding casualties. Look at the amount of damage just one missile did. Russia is sending hundreds of these at Ukrainian cities. pic.twitter.com/jN2PlFIwuP