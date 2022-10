De ce și-a sunat ministrul rus al Apărării omologii occidentali și ce urmărește Moscova cu „bomba murdară“

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, și-a sunat duminică, 23 octombrie, colegii din Marea Britanie, Franța și Turcia pentru a le spune că Ucraina se pregătește să folosească o „bombă murdară”. Acest termen se referă de obicei la arme convenționale la care s-au adăugat materiale radioactive.

În aceeași zi, Șoigu l-a sunat pe secretarul american al Apărării, Lloyd Austin. Și aceasta este a doua lor conversație în ultimele trei zile. Deși Moscova nu a menționat „bomba” ucraineană în notificarea sa. De ce i-a apelat Șoigu pe omologii occidentali? Și de unde a apărut noua poveste despre „bomba murdară”?

The New York Times notează că apelurile lui Șoigu au venit într-un moment în care o retragere a Rusiei din Herson pare inevitabilă. În plus, armata ucraineană continuă să facă presiuni asupra forțelor de ocupație ale Moscovei în mai multe direcții.

„Convorbirea telefonică a miniștrilor Apărării Lloyd Austin și Serghei Shoigu a fost menită să clarifice în mod clar liniile roșii, a căror încălcare ar putea provoca Rusia la un atac nuclear împotriva Ucrainei”, scrie New York Times.

În mesajul de pe pagina sa de Twitter, Austin a subliniat că respinge orice scuză pentru escaladarea Rusiei. El a adăugat că apreciază păstrarea canalelor de comunicare în timpul războiului teribil și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei.

Ads

Moscova încearcă să negocieze niște concesii cu Kievul sau Occidentul

Washington Post scrie că Pentagonul se bazează pe discuțiile din culise cu Rusia și alți inamici, ca mijloc de a evita calculele greșite care ar putea duce la declanșarea unui conflict mai larg. SUA și-au extins prezența militară în Europa de Est și Țările Baltice ca răspuns la invazia rusă a Ucrainei. Iar lipsa dialogului dintre Moscova și Washington a devenit o sursă de anxietate, mai ales pe fondul insinuărilor lui Vladimir Putin că este gata să folosească arme nucleare.

Dara Massikot, expert al grupului de reflecție RAND Corp, consideră că poveștile lui Șoigu despre „bomba murdară” din Ucraina sunt similare cu pregătirile pentru o operațiune rusă sub steag fals.

„Este alarmant că toate acestea se întâmplă la nivel ministerial”, a remarcat ea.

Ads

Cu toate acestea, Massicot a adăugat că nu consideră inevitabilă folosirea de către Rusia a unei „bombe murdare” cu scopul de a da vina pe Ucraina. În opinia ei, cel mai probabil, Moscova încearcă să negocieze niște concesii cu Kievul sau Occidentul.

La rândul său, generalul în retragere american Mark Gertling a remarcat că Pentagonul a numit conversația dintre Șoigu și Austin „profesională”. Și acest lucru poate însemna că nu a fost atins niciun progres. Cel mai probabil, ministrul american i-a transmis lui Șoigu anumite informații care „îl vor pune pe gânduri”. Și Șoigu, la rândul său, doar a mințit și l-a testat pe Austin.

„Nu uitați, Șoigu este un escroc corupt, el poartă cea mai mare responsabilitate pentru eșecul armatei ruse. Austin a fost comandantul meu în Irak. L-am văzut negociind dur cu oficialii corupți și rămânând ferm. El nu-și dezvăluie cărțile adversarului și transmite semnale clare care nu pot fi interpretate greșit”, a scris Gertling pe pagina sa de Twitter.

Ads

El a menționat că șeful Statului Major al armatei SUA, generalul Mark Milley, nu l-a contactat de mai multe luni pe colegul său rus, generalul Valeri Gherasimov. Secretarul de stat Anthony Blinken nu are încredere în omologul său rus, Serghei Lavrov. Iar președintele Joe Biden nu își ascunde atitudinea față de Vladimir Putin și nu vorbește cu el, ca unii lideri ai UE. Prin urmare, este bine că s-a păstrat un canal de comunicare între miniștrii Apărării din SUA și Rusia.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca atitudinea dură a lui Austin să aibă un impact atunci când Șoigu îi raportează lui Putin, care ia singur deciziile și nu pare să asculte pe nimeni. A fost doar o încercare de a evita noi calcule greșite și pași stupizi din partea Rusiei. Sper că va funcționa”, a scris generalul Hertling.

Publicația Hill a observat că povestea despre o „bombă murdară” nu este prima invenție a Moscovei, despre pregătirea unei operațiuni „sub steag străin”. Rusia a mai spus că Ucraina ar fi fabricat arme biologice cu sprijinul Statelor Unite. Din această cauză, Washingtonul a bănuit că Moscova ar putea folosi astfel de arme în război. Săptămâna trecută, oficialii ucraineni, precum și experții care monitorizează invazia rusă în Ucraina, au atras atenția asupra afirmațiilor rusești cu privire la presupusa intenție a forțelor ucrainene de a distruge barajul din Novaia Kahovka. Dar, de fapt, se spune că Moscova este cea care se pregătește să arunce în aer această structură.

Ads

ISW: încercare de a încetini sau chiar suspenda ajutorul militar occidental pe care îl primește Kievul

În timp ce pe câmpul de luptă, forțele ucrainene au desfășurat noi operațiuni ofensive în nord-estul Ucrainei, iar forțele rusești au continuat să se pregătească pentru o retragere din Herson, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a început să își sune omologii occidentali pentru a le transmite că Ucraina pregătește un atac cu o „bombă murdară" sub steag fals într-o încercare de a încetini sau chiar suspenda ajutorul militar occidental pe care îl primește Kievul, se arată analiza de luni a Institutului pentru Studiul Războiului.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a încercat probabil să încetinească sau să suspende ajutorul militar occidental acordat Ucrainei și, eventual, să slăbească alianța NATO prin convorbirile alarmiste pe care le-a avut duminică cu mai mulți miniștri ai apărării din țări membre NATO.

Ads

În urmă cu opt luni, președintele rus Vladimir Putin spunea în discursul său de dinaintea invaziei din 24 februarie că Ucraina se pregătește pentru un atac nuclear împotriva Rusiei, iar posturile de propagandă rusești au afirmat în mod repetat că statele occidentale sprijină dezvoltarea de arme nucleare de către Ucraina și planifică atacuri sub steag fals.

ISW susține că afirmațiile pe care le-a făcut Șoigu probabil nu prefigurează nici pregătirile Rusiei de a folosi arme nucleare non-strategice în Ucraina deoarece liniile roșii declarate de Putin pentru utilizarea armelor nucleare au fost deja depășite în acest război de mai multe ori fără nicio escaladare nucleară rusă.

Astfel, este puțin probabil ca afirmațiile lui Shoigu să prefigureze un atac terorist nuclear împotriva unuia sau mai multor centre mari de populație ucrainene sau a unor infrastructuri critice în speranța de a șoca Ucraina să se predea sau Occidentul să întrerupă ajutorul acordat Ucrainei.

Este foarte puțin probabil ca astfel de atacuri să forțeze Ucraina sau Occidentul să se predea, deoarece guvernul și poporul ucrainean și-au demonstrat în mod repetat voința de a continua să lupte, iar Occidentului i-ar fi foarte dificil să se predea pur și simplu în fața unor astfel de acte oribile din cauza precedentului pe care l-ar crea o astfel de capitulare, notează ISW.