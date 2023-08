Generalii ucraineni aruncă toate cărțile pe masă. Cele mai bune unități, vârful de lance al contraofensivei

Armata ucraineană îşi menţine presiunea pe frontul de sud, unde a reuşit recent să avanseze în localităţile Urojaine şi Novodarivka din regiunile Doneţk şi Zaporojie, ca parte a efortului său de a ajunge la Marea Azov şi de a tăia podul terestru rusesc către peninsula anexată Crimeea.

Statul Major al armatei ucrainene a declarat în buletinul său de război că forţele Kievului au stopat încercările armatei ruse de a recâştiga teren în aceste sectoare ale frontului.

Totodată, comandamentul militar ucrainean susţine că i-a oprit pe ruşi pe fronturile Kupiansk, din regiunea Harkov, şi Belohirivka, în Lugansk. dar şi în apropiere de Bahmut, Avdiivka şi Mariinka, în regiunea Doneţk.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a estimat că "recentele progrese ucrainene pot slăbi semnificativ încrederea apărării ruse în sectorul sudic al frontului" şi reprezintă un semn al degradării forţelor Moscovei.

"Recentele înaintări ucrainene la nord şi nord-est de Robotine (10 kilometri sud de Orihiv) în vestul Zaporojie ar putea permite forţelor ucrainene să opereze dincolo de cele mai dense câmpuri minate", ceea ce ar permite accelerarea progresului contraofensivei, a precizat ISW.

O piesă cheie de șah în strategia militară a Ucrainei a fost desfășurată. Brigada 82 de asalt aerian din Ucraina s-a alăturat oficial contraofensivei împotriva forțelor ruse de invazie, relatează Kyiv Post.

Michael Clarke, analist militar, a declarat pentru Insider că generalii ucraineni „au decis să pună toate cărțile pe masă”, aducând tot ce intenționează să folosească.

Documentele scurse de la începutul acestui an au dezvăluit că Brigada 82 era o unitate formidabilă cu aproximativ 150 de transportoare blindate de infanterie furnizate de NATO. Arsenalul său impresionant include 90 de vehicule americane Stryker, 40 vehicule blindate Marders produse în Germania, 24 de transportoare de infanterie M113 fabricate în SUA și 14 tancuri britanice Challenger, potrivit Politico.

În aprilie, NATO a confirmat că a antrenat și echipat mai mult de nouă brigăzi blindate ucrainene noi.

Tancurile Challenger au fost întărite cu „cope cages” – cuști montate pe turelă pentru a proteja vehiculele de loviturile cu drone. Chiar și fără această modificare, Challenger 2 de 71 de tone se spune că este cel mai bine protejat tanc folosit în acest război, potrivit Forbes.

Clarke, fost director general al Royal United Services Institute din Londra, a declarat că deși contraofensiva progresează mai lent decât se anticipa din cauza „adâncimii mari a câmpurilor minate rusești”.

