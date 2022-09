Lista de cumpărături a lui Putin. Cât de mult este dispus să plătească liderul de la Kremlin pentru produse de import

Se pare că microcipurile îl vor învinge în cele din urmă pe Vladimir Putin. La șase luni de la începutul invaziei în Ucraina, Rusia se sufocă sub presiunea unui deficit tehnologic sever creat de sancțiuni.

După ce a folosit în luptă mai multe rachete decât se aștepta, armata rusă se bazează din ce în ce mai mult pe stocurile antice de muniție sovietică primitivă. Între timp, forțele armate occidentale ale Ucrainei încearcă să schimbe cursul războiului, distrugând activ depozitele rusești și infrastructura cheie din sud, unde desfășoară operațiuni ofensive, scrie Politico.

Kievul este conștient de faptul că rezultatul războiului va depinde probabil de posibilitatea ca Rusia să găsească o modalitate de a recâștiga accesul la cipuri de înaltă tehnologie. Prin urmare, partea ucraineană încearcă să se asigure că Moscova nu va reuși. Pentru a semnala pericolul, Ucraina trimite avertismente internaționale că Vladimir Putin a întocmit o listă de semiconductori, transformatoare, conectori, carcase, tranzistori, izolatori și alte componente de care are nevoie pentru a continua războiul. Cele mai multe sunt produse în SUA, Germania, Țările de Jos, Marea Britanie, Taiwan și Japonia. Mesajul ucrainean este clar: nu trebuie ca toate aceste tehnologii să cadă în mâinile Rusiei.

Jurnaliştii de la Politico au avut acces la una dintre listele Rusiei, care este împărţită în trei categorii în funcţie de priorități. Documentul indică și prețurile pe care Moscova este dispusă să le plătească pentru piese. Publicația admite că este imposibil să se confirme autenticitatea listei. Cu toate acestea, doi experți în domeniul lanțurilor de aprovizionare militare au confirmat că documentul aflat în mâna jurnaliștilor corespunde concluziilor altor studii privind echipamentele și nevoile rusești.

Rusia a putut produce doar 40 de rachete hipersonice

La prima vedere, Rusia nu ar trebui să aibă succes să intre în posesia acestor produse. Industria rusă este capabilă să producă doar tehnologii de bază. Deci, în ultimii ani, Kremlinul a fost puternic dependent de producătorii de semiconductori din SUA, UE și Japonia. Și datorită sancțiunilor, acum nu ar trebui să aibă acces la bunurile lor. Singura problemă este dacă vor exista țări intermediare care să cumpere tehnologii din Occident și apoi să le revândă la Moscova. Acest lucru ar putea fi făcut, de exemplu, de China. În cazuri extreme, rușii par să extragă chipuri din aparatele de uz casnic precum frigiderele.

Premierul Ucrainei Denis Șmihal a subliniat că războiul a atins un punct în care avantajul tehnologic va juca un rol decisiv. „ Conform informațiilor noastre, rușii și-au utilizat deja aproape jumătate din arsenal ”, a spus oficialul de la Kiev pentru Politico. El a mai adăugat că Rusia a putut produce doar „40” de rachete hipersonice.

„ Sunt cele mai precise datorită microcipurilor instalate în ele. Dar din cauza sancțiunilor care au fost introduse împotriva Rusiei, furnizarea acestui echipament de înaltă tehnologie... a încetat. Și rușii nu au posibilitatea de a-și reface rezervele ”, a adăugat Șmihal.

Cele mai căutate componente

Rusia caută disperată 25 de componente. Și aproape toate sunt microcipuri fabricate în SUA de companii precum Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom, Texas Instruments, dar și de la compania japoneză Renesas, sau de la cea germană Infineon. Microcircuite de la producătorul american Vicor și conectori de la AirBorn, care sunt fabricați și pe teritoriul american, închid lista . Unele dintre aceste produse pot fi pur și simplu achiziționate de la comercianții de electronice. Alții nu au mai fost pe piață de câteva luni din cauza deficitului global de microcipuri.

Cel mai ieftin articol de pe lista de priorități a Rusiei este transceiver-ul Marvell 88E1322-AO-BAM2I000 gigabit Ethernet. Moscova se așteaptă să-l cumpere la un preț de 7 euro bucata. Cea mai scumpă componentă este matricea 10M04DCF256I7G de la Intel. Costul său este de 1107 euro pe bucată. Deși înainte de penuria de cipuri costa doar 20 de euro. Lista de priorități include multe componente fabricate de compania germană Harting și olandeza Nexperia (cumpărată de compania chineză Wingtech în 2019). Rușii au nevoie de o gamă largă de carcase și conectori de la Harting, precum și invertoare 74LVC1G14GV,125 și drivere digitale de la Nexperia.

James Byrne, analist la think tank-ul RUSI, a declarat că Rusia a stocat probabil microcipuri occidentale și alte componente de ani de zile. Dar acum, foarte posibil, aceste rezerve se epuizează. El a menționat că programul de achiziții militare al Rusiei este „la scară largă și bine finanțat”. În plus, Rusia are o „bază militaro-industrială mare”.

„Dar acum au cheltuit atât de mult în Ucraina încât au nevoie de volume mari de provizii noi. Iar sancțiunile îngreunează achizițiile... Prin urmare, rușii vor acorda prioritate lucrurilor de importanță critică, după cum indică documentele. Evident, credem că se străduiesc din greu să găsească provizii ”, a spus expertul.

Unii veterani americani din departamentele de securitate națională sunt sceptici că Occidentul poate interzice altor regimuri, în special Chinei, transferul de microcipuri către Rusia.

„Controlul cipurilor este la fel de fiabil ca o plasă de țânțari. China și Rusia au 4.300 de kilometri de frontieră comună. Este pur și simplu imposibil de urmărit dacă aceste produse sunt transferate de pe teritoriul chinez pe cel rus ”, a declarat Matthew Tarpin, fostul director al departamentului China din cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA.

