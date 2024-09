Din nou despre războiul din Ucraina (II). Scopul unui război. Strategia și tactica explicate

Din nou despre războiul din Ucraina (I). Războaie (i) morale și războaie drepte. Criterii

II. PARTEA VIZIBILĂ A RĂZBOIULUI: SCOP, STRATEGIE ȘI TACTICĂ. CONCEPTE/TERMENI ȘI APLICAREA LOR

Subiectul care urmează poate fi tratat atât foarte simplu/simplist (deci schematic spre superficial) cât și foarte complicat (pierzându-ne în detalii, nuanțe, precizări - o abundență de „sofisticării” care să facă totul aproape neinteligibil). O să încerc, mai jos, să stabilesc un echilibru rezonabil între cele două modalități de abordare enunțate.

Mă voi referi, în cele ce urmează (și în continuarea primei părți a materialului), la două aspecte (aparent) distincte. Primul mai abstract/teoretic (doar în aparență), al doilea concret și foarte aproape de noi, inclusiv geografic.

1 - STRATEGIA și TACTICA. Relația acestora cu SCOPUL ALES (general).

2 - STUDIU DE CAZ: Ofensiva ucraineană din zona Kursk-Belgorod (Rusia) . Semnificații tactice și strategice (considerații selective) - în partea a treia a materialului, care va apărea mâine dimineață, la ora 9

II. 1. STRATEGIE ȘI TACTICĂ - instrumente ale unui SCOP

Strategia și tactica sunt termeni extrem de frecvent utilizați, și în același timp unii care „sunt rezistenți” față de demersul de a fi definiți. Probabil utilizarea cu cea mai mare pondere numerică e cea de uz non-militar. Auzim mai peste tot de strategia unei echipe de fotbal din campionatul intern (numit acum „Superligă” - Doamne-ajută! 😊) și de tactica adoptată la fiecare meci. Sau am putea discuta chiar de strategia avută în vedere de campionul nostru la înot David Popovici în competiția olimpică de la Paris, și de relația dintre aceasta și tactica pe care a gândit-o pentru fiecare probă.

Din fericire, deși dificil de definit, cei doi termeni sunt relativ facil de explicat și înțeles pentru „uzul operațional”, adică pentru a-i putea utiliza, într-un demers de argumentare, cu suficientă precizie pentru a ne putea folosi de ei - fără a ajunge neapărat la o rigoare de tip matematic, greu de atins și pentru că termenii/noțiunile (și, mai important, realitățile denumite de aceștia/acestea) includ o doză de aproximare și interdependență.

Pentru a înțelege suficient de precis ce înseamnă acestea (dedesubt vă voi pune și linkuri către definițiile din DEX, diferite ediții), e important să reținem că strategia și tactica sunt a) determinate de existența unui scop (oricare ar fi acela), deci au un caracter teleologic (dependente de scop, orientate către acesta) și b) vizează mijloacele necesare și disponibile pentru atingerea acestuia. c) Diferența dintre ele ar fi aceea că strategia tinde să stabilească parcursul de urmat pe termen (mai lung), și la nivel macro (general, de ansamblu), iar tactica (urmând acesteia) vizează acțiuni pe termen mai scurt și la nivel mediu-micro (particular, aspecte de detaliu).

Astfel, exemplificând, după semnarea Cartei Atlanticului, urmând intrării URSS (iunie 1941) și SUA (decembrie 1941) în război, și ca o consecință directă a Conferinței de la Casablanca (Marocul Francez, ianuarie 1943), scopul principal stabilit de Aliați (și mai ales de „Cei trei mari”, Marea Britanie, URSS, SUA) pentru Al Doilea Război Mondial a fost capitularea necondiționată a Germaniei totalitare naziste și a aliaților acesteia. După ani de cedări neinspirate și riscante (înainte de război) la pretențiile tot mai mari ale regimului nazist, Germania lui Hitler a ajuns, la început de 1943, să fie privită (cu temei) ca o întruchipare a răului absolut și o amenințare la adresa întregii omeniri.

- Acestui scop i s-au subordonat strategiile militare generale ale Aliaților (inflexibilitatea față de puterile Axei, politici militare dure - precum campania severă de bombardament total îndreptată împotriva Germaniei și a aliaților acesteia), strategiile militar-industriale (completarea conversiunii economiei SUA la una de război), cele militar-logistice (masivele programele Lend-Lease oferite de SUA Marii Britanii dar și de aceste două țări URSS, partizanilor iugoslavi etc) precum și opțiunile strategice inter-aliate (toleranța politică ridicată față de puterea totalitară din tabăra aliată, URSS-ul stalinist - inclusiv față de crimele, abuzurile interne și pretențiile acesteia - existând percepția că fără o participare angajată a Uniunii Sovietice la conflict o victorie e imposibilă).

- Strategiile enunțate au avut impact asupra tacticilor folosite, de fiecare stat, în cooperare (unde se acționa împreună) și pe diverse teatre de operațiuni/de război.

- Între planul strategiilor și tacticilor s-a întrețesut un nivel intermediar. Astfel, deși SUA au fost atacate de Japonia (nu de Germania), pe tot parcursul războiului „frontul” din zona Atlanticului a avut (inclusiv din motive politice) prioritate asupra celui din Pacific. Deciziile mai degrabă strategice de a prioritiza scoaterea Italiei din război (considerată „veriga slabă” a marilor puteri ale Axei) și cea de a deschide un al doilea front în Europa, pentru a slabi presiunea asupra sovieticilor, au fost potențate de considerente tactice privind care dintre obiective are prioritate, cum trebuie Italia atacată, unde anume să aibă loc o debarcare în Europa etc.

- Față cele enumerate deja, cunoscătorii istoriei Celui de-al Doilea Război Mondial vor putea observa/obiecta, cu noimă, că de fapt Conferința de la Casablanca a avut loc abia după ce evoluții de tip strategico-tactic- victoriile aliate de la El-Alamein (Egipt), octombrie-noiembrie 1942 și Cotul-Donului/Stalingrad (URSS), noiembrie 1942-februarie 1943, sau debarcările forțelor americane din Africa de Nord Franceză (Algeria și Maroc), noiembrie 1942 - au întors cursul războiului, făcând posibilă stabilirea ca scop principal a unei înfrângeri totale asupra (capitulare necondiționată a) Germaniei naziste și aliaților acesteia. Putem astfel vedea cum dezvoltările în sfera tacticilor și strategiilor influențează, la rândul lor, scopul care le condiționează.

Ce ne spun DEX-urile:

- Strategie: https://dexonline.ro/definitie/strategie/sinteza

- Tactică: https://dexonline.ro/definitie/tactica/sinteza

Alte aspecte de reținut:

- Strategia și tactica sunt corelate între ele, și ambele corelate cu scopul stabilit. Mai mult, relația dintre cele trei este una (triunghiulară, triadică) de interdependență. Aceasta pentru că, nu de puține ori, SCOPUL este limitat (dacă nu chiar determinat) de mijloacele disponibile. În acest sens linia de demarcație exactă dintre scop - strategie - tactică este/devine uneori greu de identificat.

- Strategia și tactica sunt legate de scopuri folosite/angajate într-un context preponderent relațional (competiție militară, sportivă, economică, politică, jocuri etc etc). Triada pomenită (scop - strategie -tactică) nu funcționează deci autonom la nivel de actor/agent care angajează elementele ei (aflate oricum într-o relație de interdependență între ele) ci prin raportare la alt/alți actori/agenți și obiectivele/scopurile/mijloacele acestuia/acestora. Existența contextului relațional introduce un nivel sporit de complexitate, adăugând raporturilor dintre scop, strategie și tactică elemente (de tipul teoriei/teoriilor jocului) ale relației dintre agenți/actori - raportarea la obiectivele celuilalt/celorlalți, descifrarea lor, anticiparea/calculul acțiunilor acestuia/acestora etc.

Legat de aspectele pomenite, se poate revedea exemplul de mai sus legat de Al Doilea Război Mondial.

- va urma -

