Războiul cu Rusia nu ține cont de vârstă. Fostul președinte al federației ucrainene de rugby s-a înrolat în armată la 83 de ani!

Octavian Morariu, preşedintele Rugby Europe, a anunţat, luni, pe Twitter, că Giorgi Dzhangirian, fostul preşedinte al federaţiei de rugby din Ucraina, s-a alăturat armatei ucrainene.

Dzhangirian are 83 de ani.

"Acesta este Giorgi Dzhangirian, fost preşedinte al Uniunii Ucrainene de Rugby, 83 de ani, apărându-şi ţara”, a scris Octavian Morariu pe Twitter.

This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country. 🇺🇦 🏉 #Respect #RugbyEurope

